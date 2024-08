Sebastián Yatra rompió con Aitana antes de irse de vacaciones: todo lo que se sabe de su nueva ruptura

Los rumores eran ciertos: Sebastián Yatra y Aitana ya no están juntos. Hace unos días, en su concierto en Vigo, la cantante catalana desató las sospechas de su público al estallar en lágrimas. "A veces termina, a veces se acaba", expresó. No es la primera vez que los autores de Akureyri rompen su relación, aunque esta vez parecía que todo iba viento en popa: en junio celebraron juntos el cumpleaños de la extriunfita y un mes después se fueron de vacaciones a Mallorca. Pero, como siempre, no es oro todo lo que reluce.

El cantante colombiano fue quien tomó la decisión de cortar esta última vez, según ha informado su entorno a ABC. Habló con la cantante antes de marcharse de vacaciones, algo que, explican, la dejó en shock. Solo hay que echar la vista atrás y recordar las palabras que la joven compartió la pasada semana sobre él sobre el escenario de Starlite. Dijo que sentía un amor incondicional por él y, sin embargo, ahora su corazón está roto.

La última vez que se les vio juntos fue el pasado 21 de julio en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu. Después de este show, la cantante continuó con su gira alpha, mientras que Yatra se fue a la Riviera Maya (México) y, este pasado domingo, a París para disfrutar de los Juegos Olímpicos. El artista estuvo en la final masculina de tenis entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en medio de los rumores de un acercamiento con la cantante Bú Cuarón, la hija del director Alfonso Cuarón y la italiana Annalisa Bugliani.

Aitana, que, al igual que Yatra, no se ha pronunciado todavía, se prepara para unos días de vacaciones donde podrá disfrutar de su círculo más cercano antes de retomar su gira, que finalizará el próximo 28 y 29 de diciembre en el Santiago Bernabéu.

Lo cierto es que la relación entre ambos artistas ha estado marcada por numerosas idas y venidas. Hasta donde se sabe, pues son muy recelosos de su intimidad, estuvieron juntos un año, rompieron, volvieron y luego dijeron que solo eran buenos amigos. Esta primavera fueron vistos juntos en Islandia y, después, confirmaron su reconciliación en el cumpleaños de Aitana. En una entrevista con Vicky Martín Berrocal, el de Medellín dijo que no estaba hecho para las relaciones convencionales y que, pasado el año de noviazgo, sentía ganas de ser "infiel", lo que generó un auténtico revuelo, especialmente entre los seguidores de la cantante.