Aitana rompe a llorar en su último concierto y saltan las alarmas: ¿ruptura con Sebastián Yatra?

"A veces termina, a veces se acaba". Son las palabras que pronunció la artista en su último concierto y que han desatado una oleada de rumores sobre su situación sentimental actual. Después de verla feliz en Ibiza junto a Sebastián Yatra, con el que celebró su cumpleaños el pasado mes de junio, Aitana ha roto a llorar sobre el escenario antes de presentar su canción Akureyri, el tema que escribió y grabó con el colombiano y gracias al cual se dieron una segunda oportunidad.

"En la vida, a veces, pasamos buenos momentos, pasamos peores momentos... Y al final de eso va Akureyri. Hay personas, hay cosas y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble...", dijo Aitana frente a su público. "Pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera". Ya con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas, finalizó: "No permitáis nunca que os digan que nada es para siempre, la familia y los amigos son para siempre, y vosotros vais a estar siempre".

La artista ha terminado así su gira: "Gracias porque esto ha sido la gira de mi vida. Yo sé que no llevo mucho tiempo, llevo siete años en esto. Nunca me he subido al escenario y me he sentido más plena, más llena, más feliz con todos vosotros... Más segura de mí misma", se despidió.

Un amor intenso

La historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra ha sido una auténtica montaña rusa. Comenzaron su romance de manera discreta pero pronto dejaron de esconderse y presumieron de amor a lo largo y ancho de todo el Globo Terráqueo. Tras su primer aniversario, llegó la ruptura, aderezada por una entrevista del colombiano en el podcast de Vicky Martin Berrocal, donde aseguraba que no podría mantener la fidelidad más de un año porque se aburriría.

Después de confirmar que el amor había dado paso a una amistad y que la ruptura se había llevado a cabo en buenos términos, viajaron a Islandia para grabar el videoclip de Akureyri. La chispa prendió de nuevo... y hasta hoy. Los rumores de ruptura son cada vez más potentes, pero ninguna de las partes los ha confirmado o desmentido por el momento.

