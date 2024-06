Aitana celebra los 25 con una fiesta en Ibiza y un acompañante de lujo: Sebastián Yatra

"Que sí, que no, que nunca te decides... Yo sé que tú me quieres y no me lo dices...". La canción no es de ellos pero no hay letra que mejor refleje la relación de Aitana y Sebastián Yatra en estos momentos. Estuvieron juntos un año, rompieron, volvieron, luego dijeron que solo eran buenos amigos y ahora estábamos completamente despistados, porque les vimos juntos por Madrid (saliendo de casa del colombiano) hace pocos días. Y es que si hay alguien que sabe jugar al gato y al ratón con la prensa son los intérpretes de Akureyri. Este jueves, la triunfita ha cumplido los 25 años y lo ha celebrado con una fiesta por todo lo alto en Ibiza a la que han asistido sus amigos, sus padres... ¿y su novio?

La propia Aitana ha compartido unas imágenes en las que aparece con Sebastián Yatra en actitud muy cómplice. Abrazos y besos frente a la cámara que podrían haberse quedado en la memoria de su teléfono móvil pero que han publicado en redes sociales para deleite de sus fans y confirmar, quizás, que lo suyo vuelve a ser un noviazgo en toda regla. "Y por fin los 25, la edad favorita de mi madre… Gracias por todas las felicitaciones y por los bonitos mensajes que me mandáis siempre. Los 24 han sido una locura de emociones, sé que los 25 van a ser igual pero soy la más feliz con la gente que más quiero, mi familia y amigos. Me siento muy afortunada", ha escrito Aitana junto al carrusel de imágenes.

Unas horas antes, la ex de Miguel Bernardeau dedicaba una de sus canciones a Yatra sin nombrarlo en el escenario del Starlite: "Para mí esta canción es muy especial. Lo he dicho bastantes veces, pero es que lo pienso de verdad. Además de ser una canción especial porque es una canción de corazón, la he hecho con una persona muy especial que además viene a este festival el 24 de agosto".

Yatra, por su parte, ha felicitado a la artista en Instagram con una imagen y un breve mensaje: "Feliz cumpleaños a esta señorita que ya tiene 25".

