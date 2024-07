La Selección Española hizo historia el pasado domingo al ganar por cuarta vez la Eurocopa, convirtiéndose de esta manera en el primer equipo europeo en alcanzar este triunfo. Nuestros jugadores se impusieron contra Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín, y este lunes llevaron su celebración a España. Primero se encontraron con los reyes en Zarzuela y con el presidente del Gobierno en Moncloa y, después, recorrieron Madrid hasta llegar a Cibeles con una gran fiesta en la que una de las invitadas especiales fue Aitana.

La cantante ofreció un breve espectáculo que consistió en cantar una única canción. Su presencia se confirmó el mismo día, por lo que aparecer por allí generó un gran furor entre los miles de aficionados que salieron a las calles de la capital. Eso sí, los comentarios sobre su participación en la fiesta también hicieron mucho ruido en las redes sociales. En concreto, en X, donde la propia artista respondió a una usuaria que cuestionó si detrás de la actuación había un interés económico.

"Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio", escribió la tuitera Alba Medina, conocida en la plataforma como @srtacotilleo. Unas palabras a las que la autora de alpha contestó con rotundidad (y manteniendo, como siempre, las formas).

no me pagan nada:) jajajaja voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todxs y que nos ha hecho tener mucha ilusión. https://t.co/VaMQczmgKs — ?itana (@Aitanax) July 15, 2024

"No me pagan nada. Voy a celebrar con la selección de mi país algo que no ha unido a todos y que nos ha hecho tener mucha ilusión", apuntó la exconcursante de Operación Triunfo 2017. Una contestación que recopiló más de 25.000 'me gusta' y que generó opiniones diversas, ya que hay quienes valoraron que el comentario era ofensivo. "Y si te pagasen, estarías en tu derecho de no trabajar gratis", comentó un internauta. "Triste que tengas que aclarar determinadas cosas pero bueno de vez en cuando viene bien poner alguna cremallera", expresó otro.

La usuaria respondió entonces a la autora de alpha para aclarar que sus verdaderas intenciones. "Gracias por la aclaración, Aitana. Me refería a que a veces tengo la sensación de que todo lo que se hace tiene un fin detrás y no se hace de forma genuina. Lo dicho, disfruta mucho de show que vas a dar esta noche seguro que será bestial", matizó.