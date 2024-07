TVE cancela el 'Grand Prix' con una hora de retraso por la celebración de la Selección y recibe un aluvión de críticas

Los espectadores de TVE que este lunes estaban esperando a que acabasen los actos de celebración de la Eurocopa para que empezase el Grand Prix se han quedado con las ganas, porque esa emisión especial se ha alargado más de la cuenta y la cadena pública ha decidido suprimir el programa de Ramón García. El problema y la polémica ha surgido por la tardanza con la que TVE ha avisado del cambio de planes.

TVE había programado el inicio del segundo programa de la temporada del Grand Prix para las 22.30, media hora más tarde que la semana pasada para que diera tiempo a ver la celebración de la Selección que este lunes se ha desarrollado en la Plaza de Cibeles (Madrid).

El programa especial se ha alargado más de la cuenta, pero TVE ha mantenido una 'mosca' en la que avisaba que el Grand Prix comenzaría 'a continuación'. Así ha sido hasta más allá de las 23.00, cuando ha desaparecido ese aviso y lo han cambiado por el anuncio del programa de los hermanos Chábeli y Julio José Iglesias que se emite los martes.

TVE no se ha pronunciado sobre el Grand Prix en ninguno de sus canales, mientras la audiencia seguía esperando desconcertada. Pasadas las 23.30 la cadena pública sí lo ha hecho a través de la cuenta de X del programa para avisar de que "esta noche es para ellos", en referencia a los jugadores de la Selección, porque "son los campeones de Europa". Asimismo, el programa advertía de que volvería a la programación "pronto" con la segunda entrega de la temporada. "Gracias por estar".

Ese mensaje, compartido también por otras cuentas de la Corporación, ha sido el único mensaje de la cadena pública, mientras las críticas comenzaban a multiplicarse en X, no tanto por la cancelación en sí, sino por la tardanza con la que se ha avisado a la audiencia, una hora más tarde de la hora prevista de inicio del programa. Por cierto, los comentaristas del especial de la Selección no han hecho una sola mención al cambio de programación de TVE. Dicho de otro modo, quien no tenga cuenta de X, no se ha enterado de la decisión de la cadena pública.

Después del especial de la celebración, TVE ha emitido la reposición del primer programa de esta temporada, el mismo que ofreció el lunes pasado y este domingo por la mañana.

Esta noche ha sido para ellos, son los campeones de Europa.



Volvemos pronto con el segundo programa del #GrandPrixTVE.

Gracias por estar ?? ? ? pic.twitter.com/XWzCzvJm0n — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 15, 2024