Por qué no está Michelle Calvó en la nueva edición del 'Grand Prix' de TVE: Ramón García responde y ella se pronuncia

El Grand Prix vuelve a TVE con Ramón García, Cristinini y Wilbur... pero sin Michelle Calvó. Una de las dos copresentadoras que el concurso tuvo en la pasada edición, que fue la del triunfal regreso del formato a la cadena pública, se ha 'caído' del cartel en esta ocasión. Y lo curioso es que nadie ocupará su lugar, sino que sus funciones se las repartirá el equipo que sí continúa en este programa de La 1.

Muchos se preguntarán al ver el regreso del Grand Prix a TVE -este lunes a las 22.00- por qué Michelle Calvó no está en el programa, como el año pasado, cuando la actriz canaria (Motivos personales, Gran reserva, Amar en tiempos revueltos, etc.) se ocupaba del enlace entre Ramón García y los pueblos, a través de sus alcaldes.

El motivo de su ausencia se debe a los compromisos laborales que adquirió Calvó para los meses en los que se graba el Grand Prix. "Ya sabíamos que tenía un rodaje para estas fechas y por eso no está", aclaró Ramón García durante la presentación de la nueva temporada del Grand Prix. "Ha habido cambios en el programa que han hecho que no sea necesario cubrir su puesto", relató entonces el presentador, que quiso dejar claro que la relación con Calvó es buena. "Tenemos contacto con ella y hablamos".

La propia Michelle Calvó se pronunció hace unas semanas para explicar su ausencia en el Grand Prix. "Me preguntabais si estaré en la nueva temporada de mi amado Grand Prix, pero lamentándolo muchísimo (y que Murphy existe) me encuentro rodando un proyecto que me imposibilita formar parte de esa edición. Echaré muchísimo de menos estar con mis compañeros y con mis queridos pueblos, pero no se despisten", pidió. "Les mando toda la suerte (que no la necesitan), el éxito y el amor a la súper familia del Grand Prix. Os quiero y os admiro. Gracias siempre por quererme tanto. ¡Nos vemos pronto!", añadió la actriz.