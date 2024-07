Ramón García, del 'Grand Prix' a las ofertas millonarias que ha rechazado: "Vengo de familia acomodada y nunca me ha movido el dinero"

Ramón García vuelve esta noche a TVE con el estreno de la nueva edición del Grand Prix tras el enorme éxito que el programa tuvo el año pasado, cuando regresó tras 18 años apartado de la programación. Aquel triunfo también le permitió a él retomar su legado en la televisión pública como uno de los grandes presentadores de nuestro país.

Una vez acabó el pasado verano, y a la vista de los grandes resultados conseguidos, hubo conversaciones con TVE para que García siguiera en la cadena -dio las Campanadas en Nochevieja- pero no volvió con otro formato de manera estable, a pesar de que el Grand Prix desató la pasión por recuperar los programas nostálgicos.

"Hemos hablado de muchas cosas. Cuando el año pasado salió el Gran Prix se produjo un fenómeno curioso, que fue desempolvar formatos antiguos, como ¿Qué apostamos?, pero no todo se puede hacer", admite el comunicador, que sigue trabajando cada tarde en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha con el magacín En Compañía.

Ramón García reconoce que la idea de retomar el mítico formato que en su día presentó con Ana Obregón estuvo sobre la mesa, pero asegura que hay un problema importante: el dinero. "La posibilidad existió y sigue ahí, pero es difícil. ¿Qué apostamos? no tiene nada que ver con el Grand Prix. Se hacía en directo y la inversión era muy grande, porque habría que hacerlo igual o mejor", explica.

"Solo el sofá de invitados serían 200.000 euros de presupuesto, y me quedo corto: necesitamos un invitado internacional y tres nacionales. En la época, nosotros llevamos a Sophia Loren, Naomi Campbell, Claudia Schiffer... Y todo eso era de pago, no venían por promoción: avión privado, programa y avión privado de vuelta. La producción de ¿Qué apostamos? se va un poco de los presupuestos actuales", admite. Eso sí, en caso de volver ¿Qué apostamos?, Ramón García sí estaría dispuesto a presentarlo. "Hombre, es uno de mis hijos. Fue mi lanzamiento grande en TVE. A mí me encantaría, pero tiene que reunir las condiciones necesarias, que es dinero para esa inversión".

Por complicado que sea, la idea de regresar con ¿Qué apostamos? parece más cercana que volver a trabajar con Ana Obregón, a pesar de que formaron la pareja televisiva más popular de los años 90. "Tampoco vamos a morir haciendo televisión juntos", dice Ramón García. "Ana está en un momento emocional diferente a aquella época. Posiblemente, ahora la unión de Ana y Ramón para hacer un programa sea imposible", asegura, aunque aclara que siguen "siendo amigos".

"Vengo de familia acomodada y nunca me ha movido el dinero"

Aunque es fundamental para que un proyecto tenga la envergadura que necesita, el dinero, explica Ramón García, no juega un papel importante en su decisión personal de hacer un programa u otro. De hecho, sigue en Castilla-La Mancha a pesar de que en el último año le han "llamado hasta de América" para "presentar programas de entretenimiento".

Los ha rechazado "porque soy responsable y serio con quien tengo compromisos", comenta. "He tenido oportunidad de irme por mucho dinero a algunos sitios y no lo he hecho. Hace tiempo que no me mueve el dinero, ni al principio tampoco, porque vengo de familia acomodada. Siempre he trabajado por instinto, por lo que me apetece hacer, y a veces me he equivocado. Si algo me gusta, lo hago", afirma.