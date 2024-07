Las fotos sorpresa de Aitana con Lamine Yamal: vestidos a juego, sonrientes y disfrutando de la noche

Jóvenes, exitosos y mundialmente conocidos. Aitana (25) y Lamine Yamal (17) son dos estrellas de moda, y desde este miércoles protagonizan una de las publicaciones más virales de Instagram. La cantante catalana ha publicado en su perfil tres fotografías con el futbolista, con quien coincidió este martes en la celebración del Starlite Occident en Marbella.

La exconcursante de Operación Triunfo y el jugador de La Roja se encontraron en la celebración y aprovecharon para hacerse unas fotos en las que posaron sonrientes, abrazados y, curiosamente, vestidos a juego. La autora de Alpha vestía un body lencero negro al que añadió un cinturón de tachuelas, mientras el deportista lucia una camisa de cuello holgado y del mismo color.

En el post, la joven ha incluido el emoji de un cohete espacial, mientras el jugador del Barcelona ha añadido un corazón negro. Esto ha asombrado a sus seguidores, que han definido el encuentro como "Una dupla histórica", un "Dúo inesperado" y un encuentro entre "dos grandes". "Esto sí que no me lo esperaba", "Los reyes de España" o "Tan fantásticos como siempre" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, que recoge miles de 'me gusta'.

Cabe recordar que Aitana es una gran amante el fútbol y que, de hecho, hace pocas semanas actuó en la celebración de la victoria de la Selección Española en la Eurocopa. La artista ofreció una actuación sorpresa en Madrid y se fotografió con los jugadores -lo que no estuvo exento de polémica, ya que hay quienes deslizaron que la artista cobró por ello, algo que después ella misma negó-. Estos últimos días, a Yamal también le persiguen los rumores sobre su supuesta relación con la tiktoker Álex Padilla, con la que recientemente pasó sus vacaciones en Grecia.

Aitana, centrada en vender su casa

Más allá de triunfar con su gira e ir de evento en evento, Aitana tiene un negocio sin resolver: la venta de la casa en la que vivió con su ex, el actor Miguel Bernardeau. La cantante la puso a la venta en 2020 y, cuatro años después, sigue sin comprador, tal y como recalca Lecturas. La propiedad está valorada en 1,5 millones de euros (aunque Aitana la compró por unos 700.000) y situada a pocos metros de la casa del actor y su madre, Ana Duato, en Dehesa de la Villa. Actualmente, la novia de Sebastián Yatra vive de alquiler en una urbanización de la zona norte de Madrid.