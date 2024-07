Lamine Yamal da un paso al frente y aclara los rumores sobre su noviazgo con Álex Padilla

Lamine Yamal es una de las personalidades del momento. A sus 17 años es considerado una promesa del fútbol por sus logros en la Selección Española, ganadora de la última Eurocopa, y esto ha provocado que su vida personal también genere interés, más aún teniendo en cuenta los rumores que lo relacionan con la tiktoker Álex Padilla. Él, sin embargo, dice que solo son amigos.

La joven estuvo presente durante la final de la Eurocopa en Berlín, adonde acudió con los padres del futbolista. Esto provocó que todos los focos se pusieran sobre esta misteriosa chica, de la que después se supo que es creadora de contenido en TikTok, donde reúne miles de seguidores, y que su nombre es Álex Padilla. Ambos se encuentran actualmente de vacaciones en Grecia, pero, según Yamal, solo les une una amistad.

Javier de Hoyos explicó este lunes en Ni que fuéramos Shhh que consiguió ponerse en contacto con Yamal y que este le negó tener novia. "Aunque me ha confirmado que estaban juntos de vacaciones en Grecia, me ha dicho que se llevan muy bien, pero no están juntos", contó el periodista.

Estos días el futbolista ha publicado fotografías y vídeos de sus vacaciones. En Instagram se le ha visto disfrutar de las aguas griegas, baños en alta mar, atardeceres de ensueño y paseos en yate, entre otros placeres. De hecho, este pasado fin de semana publicó la imagen de un exquisito desayuno que también compartió Padilla. Se desconoce si ambos han viajado acompañados.

Lamine Yamal es, a día de hoy, uno de los jugadores con más futuro y proyección del Barcelona C.F. Su éxito en la Eurocopa 2024 ha servido para que el resto de equipos luchen por él, por lo que también se ha comentado que podría fichar por el Real Madrid. El comunicador también habló con el joven sobre esta posibilidad. "Me ha dicho que antes le veremos ganando una segunda Eurocopa que jugando en el Real Madrid", aclaró, rotundo.