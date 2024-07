Lamine Yamal, la estrella española de la Eurocopa, cumple 17 años

La estrella indiscutible de La Roja y de la Eurocopa 2024 está este sábado de celebración. El español Lamine Yamal cumple este 13 de julio 17 años, y pocas velas parecen para alguien que está marcando un hito tan grande en la historia de nuestro fútbol. Tanto sus fieles seguidores como los que desde niño han creído en él, empezando por sus padres -el marroquí Mounir Nasraoui y la ecuatoriana Sheila Ebana- hasta el que fue su entrenador del Barça Xavi Hernández o por supuesto el míster de la Selección Española, Luis de la Fuente, son conscientes de lo mucho que tiene que celebrar este humilde y trabajador chaval criado en el barrio de Rocafonda, aunque el mejor regalo de cumpleaños podría llegar mañana, a partir de las 21 horas, con el trepidante partido final de la Eurocopa que enfrentará a España contra Inglaterra, y donde toda la afición espera que Lamine vuelva a brillar como lo ha hecho hasta ahora y nos haga vencedores de la Eurocopa 2024 con sus golazos.

Los primeros en felicitar al chaval este sábado han sido sus padres, que han compartido en sus respectivas cuentas de IG unas tiernas imágenes de Lamile Yamal cuando era pequeño. "Feliz cumpleaños a mi primer gran amor! Te queremos mucho", decía su madre. Mientras, su padre escribía en un post: "Felicidades, mi niño, que cumplas muchísimos más te deseo todo lo mejor en esta vida te quiero mucho", y luego ponía en un stories junto a una cariñosa foto: "siempre a tu lado, mi vida". Mucho les costará ser conscientes de lo que su -todavía—niño ha crecido en el último tiempo, no sólo en edad sino en lo personal y lo profesional, convirtiéndose en el goleador más joven de la Eurocopa, en un ídolo que ya admiran grandes como Messi (que le dio su bendición cuando sólo tenía cinco meses) o Kyliam Mbappé, que como curiosidad, mandó pedir su camiseta para tenerla.

"He cambiado bastante, tanto como persona como en mi manera de jugar. He crecido en confianza en mí mismo, en el aspecto físico, estoy muy contento por el cambio que he dado", decía recientemente el cumpleañero al diario Marca, que, nacido en Esplugues de Llobregat, se inició en el fútbol con seis años, entrenando en el campo de la Torreta de Granollers. Criado en el barrio de Rocafonda de Mataró, llegó a La Masía del BarÇa a los 7 años, donde pronto demostró un talento excepcional que le permitió progresar rápidamente por las diferentes categorías del club azulgrana. Sus entrenadores no obviaron su destreza con el balón, su velocidad o su precisión en los pases además de su afán por mejorar. Por ello, el 29 de abril de 2023, con sólo 15 años, 9 meses y 6 días, debutó por fin en el primer equipo del Barcelona, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en la historia de su club.

Ahora su rostro aniñado, sus brackets o sus exámenes de la ESO -a los que se ha ido enfrentando a distancia, entre partido y partido de la Eurocopa- poco honor hacen a sus titánicos logros, los cuales él vive con orgullo pero sobre todo con una humildad que muchos han elogiado.

A sólo un día de la gran final, y con mucho que celebrar, Lamine Yamal -que no tiene novia pero no duda que ser casará "antes de los 26"- dice que en lo que más piensa es en sus padres: "Ellos han sufrido mucho conmigo. Siempre estuvieron a mi lado. Eran los que me llevaban a los partidos cuando era pequeño. Al ganar a Francia me gustó imaginar cómo estarían de felices, porque ganamos. Y por mi gol". Mañana, sin duda, piensa volver a hacerlos felices, a ellos y a todos los españoles que lo idolatran. Una victoria sería el mejor regalo de cumpleaños.