Sebastián Yatra dejó a Aitana en 10 minutos: los detalles desconocidos de su ruptura

Aitana (25) y Sebastián Yatra (29) ya no están juntos. Mientras parecía que su relación iba viento en popa (celebraron juntos el cumpleaños de la extriunfita, se fueron de vacaciones a Mallorca y hasta asistieron juntos al concierto de Karol G), la ex de Miguel Bernardeau y el intérprete de Tacones Rojos han roto su relación. Fue Yatra quien tomó la decisión de cortar esta vez antes de irse de vacaciones, según informó el entorno del cantante a Pilar Vidal.

Este jueves, varios días después de conocer la noticia, han salido a la luz nuevos datos sobre la ruptura. Así las cosas, el ex de Tini Stoessel rompió con la cantante catalana en una conversación de diez minutos, tal y como revelaron este jueves desde Socialité Club.

Asimismo, según el citado espacio, esto no ha sentado muy bien a Aitana, que ahora se encuentra en Ibiza con sus mejores amigas intentado pasar unos días de relax y desconexión. "Aitana no lo estaría pasando bien, ha decidido poner tierra de por medio y se ha ido a Ibiza. Según sabemos, Sebastián no se habría portado muy con ella", manifestaron.

Hace unos días, en su concierto en Vigo, la intérprete de Las Babys desató las sospechas de su público al estallar en lágrimas. "A veces termina, a veces se acaba", expresó

Por su parte, el de Medellín dijo en una entrevista con Vicky Martín Berrocal que no estaba hecho para las relaciones convencionales y que, pasado el año de noviazgo, sentía ganas de ser "infiel".