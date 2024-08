¿Se ha olvidado Escassi de Hiba Abouk? La verdad sobre la cita del jinete con una mujer "muy guapa" en Asturias

De Cádiz a Colombia y de ahí a Asturias. El jinete no para este verano entre vacaciones, trabajo, familia y amigos... y amigas, sobre todo amigas. La última, una joven "muy guapa, menudita y con el pelito corto" con la que disfrutó hace unos días de las fiestas de Navia. Les pilló la lluvia y se refugiaron juntos en una famosa sidrería donde les acomodaron en un reservado privado, lejos de miradas indiscretas. Según Vamos a ver, compartieron confidencias, se mostraron muy cómplices y abandonaron juntos el local en un taxi. ¿Significa esto que el empresario sevillano ya se ha olvidado de Hiba Abouk?

Rotundamente, no. "Solo era una amiga, no pasó nada entre ellos y el hecho de que abandonen el local en un taxi no significa nada", han asegurado en TardeAR. Y es que sí, Escassi también puede tener amigas. Es más, parece que ahora mismo es lo único que 'gasta', porque la llama con Hiba Abouk sigue todavía encendida: "Hace semanas que no se ven pero mantienen el contacto", dicen.

Precisamente este miércoles, la actriz de origen tunecino ha sorprendido con una entrevista en la revista Elle en la que habla del amor y de sus planes de futuro: "Llámame ingenua o romántica empedernida, pero, pese a todo, y he sufrido, no lo voy a ocultar, creo en el amor y en la confianza. Si me vuelvo a estrellar, pues lo haré, aunque no pienso dejar de tener fe en él". Hay que recordar que Hiba está divorciada de Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos, Amín y Naím. El futbolista del PSG fue acusado de agresión sexual, un escándalo por el que la actriz puso fin a su relación y se enfrentó a un duro divorcio. Escassi ha sido su primer 'ligue' conocido desde entonces.

La intérprete y el jinete se conocieron durante el rodaje de Masterchef Celebrity. La primera vez que aparecieron juntos en público fue el pasado mes de mayo, durante la fiesta de El Turronero, tal y como desvelamos en primicia. Se mostraron cómplices y felices. Ellos negaron que existiera relación alguna pero en julio, Informalia desveló que habían pasado unos días juntos en un hotel Only Adults de Túnez. Besos, abrazos... Lo suyo era innegable. Tras pasar juntos unos días en Cádiz, separaron sus caminos: "Tenemos planes por separado", dijo ella. Veremos si Madrid les vuelve a reunir cuando acaben las vacaciones.