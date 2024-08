Alice Campello rompe a llorar en las inmediaciones del Bernabéu: su gran bronca con Morata al teléfono

Una semana después de que Alice Campello (29) y Álvaro Morata (31) confirmaran su separación, surgen nuevas preguntas sobre los motivos que les llevaron a la ruptura. Tanto el futbolista como la empresaria insisten en que no han influido terceras personas y que la decisión se tomó desde el respeto, por el bien de ambos y de sus cuatro hijos. Sin embargo, parece que las discusiones no han cesado, incluso después de tomar caminos separados.

La italiana fue vista este domingo discutiendo con el futbolista en las inmediaciones del Santiago Bernabéu. Estaban hablando por teléfono y ella, pese a encontrarse en plena calle, no pudo contener las lágrimas. "Ha roto a llorar en mitad de la calle delante de todo el mundo", avanzó en el programa el periodista Javier de Hoyos.

"La podía ver todo el mundo. Una seguidora se iba a acercar para pedirle una foto, pero decide no acercarse porque no deja de llorar. En ese instante, ella solo repetía 'Álvaro, Álvaro, Álvaro'", aseguró. Unas palabras que confirman que la joven no lo está pasando bien, y que la tensión con el padre de sus hijos se mantiene.

La última gran discusión del matrimonio tuvo lugar en Italia, el país al que el deportista se ha mudado para jugar en el Milán. "Han tenido varias crisis a lo largo de este año y medio. En julio tienen una discusión definitiva en Italia. Ella empaqueta sus cosas y vuelve a España", explicó Alexia Rivas la pasada semana.

Por aquel entonces, Alice Campello comentó que sus problemas de salud mental influyeron en el declive del matrimonio: "Mis depresiones postparto han influido y las suyas, también, lo cual no nos ha permitido gestionar determinadas situaciones entre nosotros. Nos queremos infinito, nos respetamos una barbaridad y eso no lo va a cambiar nada. Estábamos ya en un punto que nos estábamos consumiendo".

Por su parte, Morata tiene claro que no van a volver. De Hoyos habló con el futbolista, que fue bastante rotundo: "Yo lo tengo muy claro, la relación está terminada (...) Tenemos una gran relación por el bienestar de nuestros cuatro hijos, aunque no hay vuelta atrás".