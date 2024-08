Álvaro Morata desvela el motivo real de su ruptura con Alice: "Las discusiones eran continuas"

Casi una semana después de anunciar su ruptura con Alice Campello (29) en sus redes sociales, Álvaro Morata (31) ha explicado el motivo real de su separación con el fin de terminar con los rumores de infidelidad.

"Él me dice que ha sido una decisión que han tomado los dos porque en los últimos tiempos las discusiones eran continuas y que ambos tenían una cosa clara, que no querían que sus hijos vieran a una pareja enfrentada todos los días, que preferían cortar la relación y empezar desde ahí", ha desvelado este sábado en D Corazón el periodista Javier de Hoyos.

Asimismo, el futbolista ha reconocido que ha huido de España por la presión mediática que está recibiendo. "He huido de España porque no puedo más con la presión y las críticas, no solo en la prensa del corazón también en la deportiva. Estoy destrozado", ha sentenciado. Así las cosas, el ex de María Pombo ha reconocido que Alice no quería mudarse a Italia. "Alice se quería quedar en España y no quería irse y otra mudanza", ha señalado. Hay que recordar que el delantero ya se ha instalado en Italia, donde comenzará una nueva vida defendiendo la camiseta del Milán.

A pesar de su ruptura, el deportista y la influencer aseguran que se tienen un gran cariño por todos los años que han compartido, así como por los cuatro hijos que tienen en común: los mellizos Alessandro y Leonardo, de 6 años, junto a Edoardo de 3 y Bella de 1. Por ello, el nuevo fichaje del Milan no quiere borrarse el tatuaje que tiene de Alice en el brazo. "Me ha dicho que ni de broma se quita el rostro de Alice, me ha recalcado que es la mujer más importante de su vida", ha asegurado Javier de Hoyos.

Aprovechando su intervención a través del periodista, Morata ha aclarado que, aunque la ruptura salió a la luz este lunes, ya lo habían dejado hace dos semanas. "Desde entonces no he hablado con nadie por respeto a ella y para que no surjan este tipo de noticias", ha sentenciado.