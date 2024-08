Alice Campello presume de cuerpazo en redes días después de romper con Morata

Alice Campello (29) ha reaparecido este viernes en Instagram. Eso sí, lo ha hecho con sigilo, sin mediar una sola palabra y, de hecho, eliminando la opción de comentar en su última publicación. La modelo, que ha sido noticia esta semana por su separación de Álvaro Morata (31), ha publicado dos fotos para promocionar un conjunto deportivo.

La creadora de contenido, de 19 años, ha compartido en la tarde de este 16 de agosto dos instantáneas en las que luce un top y unos pantalones de color rosa de la marca Alo Yoga. En las imágenes aparece muy seria, lo que evidencia que no está pasando por una buena etapa. No es plato de buen gusto anunciar que tu matrimonio de siete años, con cuatro hijos en común, se ha desgastado hasta el final. Hace unas horas, de hecho, conocíamos que la empresaria permanecerá en Madrid con sus hijos mientras su ex cumple con su rutina en Italia, donde hace unos días debutó con su nuevo equipo, el Milán.

Para evitar leer opiniones y preguntas incómodas, Alice ha impedido que los usuarios de Instagram puedan escribirle en la publicación. Quizá hay quienes le comentarían para aplaudir su fortaleza, tanto interior como exterior (la influencer puede presumir de tipazo y bronceado veraniego): Sin embargo, más allá de las palabras bonitas y de los mensajes de ánimo, su prioridad es descansar y dejarse querer por su entorno, nadie más.

Cuando el pasado lunes la empresaria y el capitán de La Roja anunciaron su decisión de separarse -lo hicieron en dos comunicados que se emitieron por separado y a horas distintas-, insistieron en que todo gesto se ha llevado a cabo desde el respeto.

Subrayan que no ha habido deslealtades por parte de ninguno y que se tienen un profundo cariño. Su entorno asegura que se quieren, pero que ahora mismo, dado el "desgaste" que ha afectado a su matrimonio, marcado por la frágil salud mental de ambos -ella padeció depresiones posparto y él, por su parte, pasó rachas muy complicadas en el ámbito deportivo-, su amor no puede sostener un matrimonio. Están tristes y cansados.