Un ultimátum, una fecha clave y una bronca tras el fichaje de Morata: nuevas claves de la ruptura con Alice Campello

Alice Campello (29) y Álvaro Morata (31) lo tienen claro: por mucho que quieran, no pueden estar juntos. Los días pasan y el goteo de informaciones crece incesablemente, pero ellos se mantienen en su línea, insistiendo en que se respetan y se quieren profundamente. Se ha comprobado este miércoles cuando, tras la sonrisa agridulce del futbolista en su debut con el Milán, la empresaria ha vuelto a hablar.

La joven ha hablado con Isabel Rábago, quien ha compartido en Vamos a ver su conversación. Según la periodista, Alice se ha mostrado muy generosa en todo momento. No tiene problemas en hablar sobre su ruptura, por mucho que le duela. "Me deja claro que es de mutuo acuerdo y que era muy consciente del momento en el que lo iba a hacer, pero que él tenía que ser el primero", ha avanzado la tertuliana.

"Somos dos personas muy jóvenes, los dos hemos sido muy inmaduros a la hora de gestionar determinadas situaciones, son muchos hijos, momentos de inestabilidad de estar de un país a otro…", ha explicado la modelo, haciendo alusión a la frágil salud mental de ambas partes: "Mis depresiones postparto han influido y las suyas, también, lo cual no nos ha permitido gestionar determinadas situaciones entre nosotros".

Alice sabe que "el amor no se acaba de un día para otro". Sin embargo, en este momento el matrimonio no puede continuar. "Nos queremos infinito, nos respetamos una barbaridad y eso no lo va a cambiar nada. Estábamos ya en un punto que nos estábamos consumiendo", le ha contado a Rábago. "Es lo que necesitamos en este momento. (...) Pongo mi cuerpo en el fuego porque él me ha respetado toda la vida y que no me ha sido infiel, sé que mataría por mí", ha subrayado.

Estas palabras llegan el mismo día en el que Alexia Rivas ha adelantado, también en el programa, que en la última fiesta a la que acudió el jugador, ya después de la ruptura, este estaba "destrozado". En todo momento, según la periodista, les pidió a sus compañeros que se mantuvieran a su lado. "Había chicas en el reservado", pero no se quiso acercar. "Le duele" que se hable de infidelidades porque no quiere que Alice crea que le ha engañado.

Un viaje a Italia y una bronca definitiva

La comunicadora ha hablado con el entorno cercano de Morata y le ha aclarado que la ruptura se dio a finales del mes pasado, en Italia. Todo explotó "exactamente en el momento en el que él se marcha a Italia porque ha fichado por su nuevo equipo". "Se va allí con Alice Campello y es donde tienen una discusión bastante grande y definitiva. Ella decide hacer las maletas, empaquetar sus cosas y volverse a España".

Morata "se siente culpable de que no haya funcionado por culpa suya". "Dice que ella es maravillosa y se culpa de no haber podido seguir luchando por la relación. Se ha dado cuenta de que son personas que nunca se van a entender", ha zanjado el rostro de Telecinco, que afirma que los dos quieren estar juntos, pero que se encuentran en puntos distintos. Ahora mismo, "no son compatibles".

El ultimátum de Alice

Cabe decir que en Espejo Público también se ha hablado de la ruptura. Y es que, según la periodista Gema López, en una de las grandes discusiones del matrimonio hubo incluso "un ultimátum" por parte de ella que "habría precipitado la separación". Por un lado, la presentadora dice que "hubo incomprensión". Y, por otro, desacuerdos a la hora de hablar de negocios.

"Hace un año se iniciaron movimientos en las sociedades de Morata. Otra palabra clave es precipitación", ha destacado. "En las vacaciones, después de la Eurocopa, hay una frase que le dice ella a él y él toma la decisión después de ese órdago", ha zanjado.