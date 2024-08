Álvaro Morata explota: desmiente que existan fotos con otra mujer y amenaza con tomar acciones legales

Álvaro Morata (31) ha emitido un nuevo comunicado en sus redes en la tarde de este lunes para desmentir la existencia de fotografías con otra mujer a costa de Alice Campello (29). Además, ha anunciado que tomará acciones legales contra quienes difamen sobre él. Pasada una hora, ha borrado el escrito, que, sin embargo, circula ya por redes sociales como X.

El jugador del Milán ha explicado que en las últimas horas ha empezado a circular una noticia sobre unas supuestas fotografías que demostrarían una infidelidad a la madre de sus cuatro hijos. Asegura que las imágenes "no existen". "Obviamente, se trata de una noticia falsa y ya he elegido una rectificación pública porque si no voy a emprender acciones legales", ha expresado.

Esta reacción llega tras el goteo de informaciones que acecha al deportista desde este pasado domingo por la tarde, cuando comenzaron a circular los rumores de su ruptura con la empresaria. Este lunes ha emitido un comunicado confirmando la separación, aunque ha subrayado que en ningún momento ha faltado al respeto a su mujer.

Ella, por su parte, ha compartido una hora después otro texto en el que confirmaba la decisión de romper con Álvaro. "Hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos", ha señalado. El día anterior, eso sí, pedía que no se difundieran informaciones falsas que atentaran contra ambos, ya que ni ella ni su marido se habían fallado nunca.

La realidad sobre la separación: cuándo deciden romper y por qué

El deportista y su mujer acordaron separarse hace dos semanas, aunque solo conocían esta decisión sus familiares y amigos, según han contado este lunes desde TardeAR, programa en el que han apuntado a "un desgaste" de la relación al no poder superar su última crisis.

Según Leticia Requejo, el jugador del Milán ha compartido el anuncio sin contar con la empresaria. "Los rumores que empiezan de supuestas infidelidades lo aceleran todo", ha afirmado la periodista, y ha añadido: "Os puedo confirmar que Álvaro ha subido esa historia comunicando la noticia de una separación sin consultárselo a Alice". Una decisión que ha supuesto "un malestar" para su todavía mujer: "Se ha visto en la obligación de tener que responder". Eso sí, ambos insisten en la posibilidad de que en la ruptura hayan influido terceras personas.