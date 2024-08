La otra ruptura de Álvaro Morata: así contó María Pombo el final de lo suyo con el futbolista

Para unos se ha tratado de una noticia completamente inesperada y para otros no tanto teniendo en cuenta los movimientos de ambos este fin de semana en sus redes sociales. Ha sido Álvaro Morata (31) el que ha anunciado la separación este lunes y seguidamente ha sido Alice Campello (29), que este domingo negó una crisis, la que ha hecho lo propio. Tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, han roto y las supuestas razones que han llevado a la ruptura están siendo muy comentadas.

A muchos se les viene ahora también el romance que el capitán de la Selección Española y ahora nuevo jugador del Milan mantuvo con María Pombo (29), la influencer patria más conocida, con permiso de Dulceida.

La creadora de contenido habló por primera vez del tormentoso final de su relación en 2022, alrededor de siete años después de su ruptura: "Yo en junio lo dejo con mi ex y entonces estoy fatal, estaba muy enamorada, bueno, no se si enamorada u obsesionada, era mi primer amor y lo pasé muy mal, encima era una relación pública y salió en revistas que lo habíamos dejado, yo estaba muy triste".

Antes de romper definitivamente en agosto, recibió un mensaje de Pablo Castellano, "tonteando", que lo cambió todo: "Volví a Italia. Pero ya tenía todo el rato a Pablo en la cabeza. No me sentía valorada, y me volví a España. Allí nos peleamos un montón. Hubo como movidas que, definitivamente, dijimos que no podíamos estar juntos".

Conocer a quien se convirtió en su marido y padre de sus dos hijos, la ayudó a salir del pozo: "En agosto remonté porque siempre me iba con mi familia a una casa en Cantabria y, de repente, un 15 de agosto me llega un mensaje de Pablo Castellano". Así lo contó Pombo en el programa de Bertín Osborne. "Estaba apreciando cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí", confesó también sobre el influencer, con quien poco antes coincidió en Santander.

En esta entrevista no nombró explícitamente a Morata, pero dijo: "Mi novio era famoso, me di a conocer por él". Y añadió: "Cuando rompimos tenía 30.000 seguidores, que eso es una burrada, pero me odiaron y se cabrearon conmigo y bajé a 15.000. En ese momento aún no era trabajo y no me preocupé. Se quedó la gente que les gustaba quién era yo".

En septiembre del año pasado volvió a hablar del exjugador del Atlético de Madrid en el podcast Nude Project, y esta vez, sí haciendo referencias explícitas hacia él: "La gente ha crecido conmigo, han visto una evolución, me han conocido desde que no tenía novio, bueno, desde que estaba con Álvaro hasta que lo dejé con Álvaro y mi corazón se rompió". Resumió así el bache en el que entró: "Pasé una mala época, pero bueno como todas las niñas que nos han roto el corazón".

Por parte de Morata y Alice Campello, los rumores de crisis comenzaron a aflorar el viernes cuando él, sin su anillo de casado y sin la compañía de la modelo italiana y sus hijos, fue presentado por el Milan. Los movimientos de ambos este fin de semana en sus redes sociales (eliminación de fotos o cambios en su biografía) hicieron saltar todas las alarmas. Este lunes, en dos comunicados separados, han confirmado su separación. Han negado la existencia de terceras personas pese a los rumores y también las faltas de respeto hacia ella por parte de él.