La vida puede pasar en cuestión de días del dulce empalago de las fotos idílicas, familiares y amorosas al amargor de una separación de la mujer de tu vida y madre de cuatro hijos fruto de la pasión. El capitán de La Roja, de 31 años, ha anunciado este lunes el final de su, aparentemente, idílico matrimonio con Alice Campello (29). Lo ha hecho a través de las redes sociales y después de que la modelo italiana, este domingo, desmintiera una supuesta crisis en su matrimonio.

Las razones no están claras pero los rumores se desencadenaron especialmente el pasado viernes cuando Campello y sus cuatro hijos no estuvieron junto a él en la presentación del delantero por su nuevo equipo, el AC Milán. Se intensificaron este domingo después de los movimientos de ambos en redes. Se quitaron de su biografía de Instagram las etiquetas de 'esposo de' y 'esposa de', ella borró el apellido de su marido de su nombre (hasta este domingo tenía puesto Alice Campello Morata) y, además, desfijaron ciertas publicaciones con sus hijos en su muro.

En X, el antiguo Twitter, la periodista Alba Medina dio detalles al respecto. Antes de que Morata anunciara la separación este lunes, escribió: "El entorno de Álvaro Morata está deslizando que él no está pasando un buen momento tras las críticas recibidas en la Eurocopa y que eso sumado a otros factores ha creado una crisis en el matrimonio". Y añadió este domingo: "Hay una parte de ese entorno que me cuenta que Álvaro siente que Alice no le ha apoyado lo suficiente. Álvaro arrastra diversos problemas desde hace años a nivel psicológico y cree que en la intimidad Alice no ha sabido estar al 100% a su lado".

La periodista destacó: "Me llama la atención como el entorno de Álvaro se lanza a hablar mientras que las personas cercanas a Alice guardan relativo silencio y destacan que tienen mucho lío por la mudanza". Medina sentenció: "Álvaro Morata parecía un santo y me están llegando tantas cosas que no sé ni cómo procesarlas. Pobre Alice, pero a estos cucarachos es mejor tenerlos lejos". Después de que el propio Morata haya anunciado la separación, la periodista ha puesto la palabra "infidelidad" sobre la mesa: "Álvaro Morata anuncia su separación de Alice Campello. Niega la infidelidad pero bueno tampoco esperábamos otra cosa".

Álvaro Morata anuncia su separación de Alice Campello. Niega la infidelidad pero bueno tampoco esperábamos otra cosa pic.twitter.com/3dy85M879R — Alba Medina (@Srtacotilleo) August 12, 2024

Alice Campello desmintió crisis este domingo

La propia modelo italiana, indignada ante estas informaciones, se apresuró en desmentir una crisis que ha quedado confirmada por su propio marido: "Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo. Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respeto y yo tampoco. Si hay una certeza que tengo en la vida es el respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis nada de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea", respondía a un usuario este domingo.

"Y todas estas movidas por haber quitado unas fotos... Me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza y lo que le gustaría pensar que de verdad nos hemos faltado el respeto", decía también. Incluso la influencer advirtió con medidas: "Lo vamos a hacer 100% porque no existe [el derecho] de que por quitar unas fotos de Instagram se inventen de todo sobre una persona que me ha dado todo lo que hay en esta vida y más. No existe persona que me haya respetado más que él y que sigue haciéndolo. Y yo igual. Me da tanta rabia que se especule con esto, más teniendo cuatro hijos y sabiendo todo lo que Álvaro ha hecho por mí. Por eso no puedo permitir que nadie piense que se haya portado mal conmigo y sea esta la causa de haber quitado unas fotos".

El dolor de Alice

Este lunes, tras las separación anunciada por su marido, ella ha colgado otro post: "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos".

Y ha añadido: "Solo puedo decir que en estos ocho años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan 'pronto'. No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a a poco se estropean y explotan".

Campello ha sentenciado: "Siempre nos hemos prometido por respeto a todo lo que hemos vivido de no llegar nunca al punto de hacernos daño o ser tóxico y de acabar antes de ello y así ha sido. Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que siempre ha sido y desearle lo mejor siempre".

Morata, por su parte, ha negado "las faltas de respeto" hacia ella: "No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas".