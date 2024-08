Álvaro Morata anuncia su separación de Alice Campello: "Es una decisión dolorosa"

Este fin de semana afloraron rumores de crisis entre Alice Campello (29) y Álvaro Morata (31), reciente ganador de la Eurocopa con España. Todo porque la modelo italiana hizo varios cambios en su perfil de Instagram: borró el apellido de su marido de su biografía (hasta este fin de semana tenía puesto Alice Campello Morata) y desfijó de su perfil una fotografía de ambos con sus cuatro pequeños juntos. Además, los dos tenían puesto 'esposa de' y 'esposo de', de esto tampoco hay rastro. Tras los rumores de "faltas de respeto" por parte de él, ha sido el propio Álvaro Morata el que ha confirmado la separación tras siete años casados.

"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo", ha escrito a primera hora de este lunes, 12 de agosto, en Instagram.

El nuevo futbolista de Milan, que el pasado viernes no estuvo acompañado por su esposa y sus cuatro hijos en la presentación con su equipo, ha explicado: "Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía".

A continuación, el ex de María Pombo ha pedido respeto: "No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas".

El exjugador del Atlético de Madrid ha sentenciado: "Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un gran aprendizaje".

Alice Campello desmintió crisis este domingo

Este domingo, las redes se convirtieron en un hervidero y la propia modelo italiana, indignada, desmintió una supuesta crisis: "Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo. Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respeto y yo tampoco. Si hay una certeza que tengo en la vida es el respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis nada de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea", respondía a un usuario.

"Y todas estas movidas por haber quitado unas fotos... Me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza y lo que le gustaría pensar que de verdad nos hemos faltado el respeto", decía también. Incluso la influencer advirtió con medidas: "Lo vamos a hacer 100% porque no existe [el derecho] de que por quitar unas fotos de Instagram se inventen de todo sobre una persona que me ha dado todo lo que hay en esta vida y más. No existe persona que me haya respetado más que él y que sigue haciéndolo. Y yo igual. Me da tanta rabia que se especule con esto, más teniendo cuatro hijos y sabiendo todo lo que Álvaro ha hecho por mí. Por eso no puedo permitir que nadie piense que se haya portado mal conmigo y sea esta la causa de haber quitado unas fotos".

Se hablaba de que el mal momento que ha pasado Álvaro por las críticas contra él en la Eurocopa afectaron al matrimonio, así como los problemas de salud mental que ha arrastrado el delantero y de los que él mismo habló tras la victoria europea de la Selección Española de Fútbol masculino en Alemania. El entorno de él lo deslizó, tal y como publicó y aseguró la periodista Alba Medina en X. Otros usuarios fueron más allá, con comentarios que no dejaban en buen lugar a la nueva estrella del Milan. Se hablaba de "faltas de respeto", algo que el propio Morata, como decíamos, ha negado.

El entorno de Álvaro Morata está deslizando que él no está pasando un buen momento tras las críticas recibidas en la Eurocopa y que eso sumado a otros factores ha creado una crisis en el matrimonio — Alba Medina (@Srtacotilleo) August 11, 2024

Álvaro Morata anuncia su separación de Alice Campello. Niega la infidelidad pero bueno tampoco esperábamos otra cosa pic.twitter.com/3dy85M879R — Alba Medina (@Srtacotilleo) August 12, 2024

Álvaro Morata parecía un santo y me están llegando tantas cosas que no sé ni cómo procesarlas. Pobre Alice, pero a estos cucarachos es mejor tenerlos lejos — Alba Medina (@Srtacotilleo) August 11, 2024