La verdad sobre el comunicado de Álvaro Morata: "Los rumores lo aceleraron todo"

Solo unas horas después de que en la noche del domingo las redes sociales se inundaran de rumores sobre la ruptura de Álvaro Morata (31) y Alice Campello (29), el futbolista tomaba una drástica decisión: emitir un comunicado. La confirmación de la separación ha llegado este lunes por la mañana a través de en Instagram. Eso sí, este movimiento se ha producido de manera unilateral. Alice no sabía nada.

Así lo han confirmado en TardeAR. Según Leticia Requejo, el jugador del Milán ha compartido el anuncio sin contar con la empresaria. "Los rumores que empiezan de supuestas infidelidades lo aceleran todo", ha afirmado la periodista, y ha añadido: "Os puedo confirmar que Álvaro ha subido esa historia comunicando la noticia de una separación sin consultárselo a Alice". Una decisión que ha supuesto "un malestar" para su todavía mujer: "Se ha visto en la obligación de tener que responder". Eso sí, ambos insisten en la posibilidad de que en la ruptura hayan influido terceras personas.

Además, desde el programa han apuntado a los motivos de la ruptura. Y es que el entorno del matrimonio sostiene que "el desgaste" en su relación ha podido con ellos, aunque hay "bastante más". "Lo que nos quieren contar ahora mismo es que ahí pesa más lo profesional que cualquier otra cosa personal", ha contado Juan Serrano.

Alice y Álvaro cortaron "hace dos semanas" y solo conocían esta información sus familiares y algunos amigos. Desde hacía un tiempo atravesaban "una crisis" que quisieron superar en vacaciones. Sin embargo, sus esfuerzos cayeron en saco roto. "Me dicen que lo han luchado, lo han peleado y lo más coherente, después de estas vacaciones, es poner punto y final", ha explicado Requejo, que ha señalado que la ruptura es "definitiva" y que se ha tratado "en buenos términos". La familia de Álvaro está "en contacto" con Alice.

El comunicado de Álvaro Morata

El ex delantero del Atlético de Madrid, que el pasado viernes se presentó como nuevo jugador del Milán ante la ausencia de su mujer y sus hijos, ha insistido en que en el matrimonio no ha habido faltas de respeto, tal y como se ha llegado a deslizar en redes: "No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas".

Por su parte, Alice ha emitido otro escrito pasada una hora después en el que también informaba sobre el divorcio. En la misma línea, ha subrayado que no ha habido problemas mayores entre ambos: "Hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos".