Explicaciones de la ruptura entre Morata y Alice Campello: de la chica del "flirteo" a la lucha de egos

Los rumores tímidamente florecieron el viernes cuando Alice Campello (29) y sus cuatro hijos no acompañaron a Álvaro Morata (31) en su presentación con el Milan, su nuevo equipo tras su paso por el Atlético de Madrid. Se intensificaron este domingo tras los últimos movimientos de ambos en redes sociales: la modelo italiana se quitó de su biografía el apellido de su marido y se ocultaron algunas imágenes en las que ambos aparecían. En un primer momento ella negó la crisis y defendió al jugador de los rumores de infidelidad, aunque este lunes ambos (en comunicados separados) han confirmado su separación. Ella, no obstante, ha vuelto a negar que existan terceras personas de por medio.

Una decisión inesperada si tenemos en cuenta que a mediados de julio nada hacia presagiar esto cuando - felices, sonrientes, entre besos y con sus hijos - celebraban en Berlín la victoria de la Selección Española en la Eurocopa.

Sobre la ruptura, este lunes han dicho en Espejo Público: "A mí me dicen que un periodista murciano está hablando con una chica. Una chica que a lo mejor ha flirteado un poco con Álvaro", ha asegurado Arnau Martínez en Antena 3.

"Me parece esto muy atrevido. No voy a entrar por ahí. La chica que dé la cara. El nombre y pruebas y entonces nos lo creeremos", ha valorado, en cambio, Pilar Vidal. A su vez, la periodista ha sentenciado: "No hay terceras personas". Y ha añadido: "Me fío de mis fuentes. Tenían encontronazos, ella no llevaba bien las críticas que recibía él... Pero les iba bien económicamente, tienen dos empresas...".

Raúl Rodríguez, por su parte, ha señalado: "Alice sabía que el tema de las chicas podía salir, que se iba a comentar que Álvaro estaría viendo a otras chicas. Ella lo que no quería es que esto se alargara como en el caso de su amiga Chiara [Ferragni] y Fedez".

Y el periodista también ha dado otra teoría sobre la ruptura: "Me cuentan que hay una pequeña guerra de egos entre ellos en el plano laboral. Morata está vapuleado por la prensa deportivo y las redes, y ella es una chica que nació entre algodones. Su familia es multimillonaria y le va bien con su empresa. Celos de él en el plano profesional".

Gema López, por su parte, también ha apuntado: "Yo no conozco una pareja que se separe y diga hay terceras personas. Cuando algo se precipita es que algo no viene bien".