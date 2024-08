Alice Campello sale en defensa de Álvaro Morata tras los rumores de infidelidad: "Hay mucha gente mala"

Alice Campello (29) habló este domingo de "las películas que se monta la gente en la cabeza" tras los rumores que apuntaron a una crisis entre los dos. Este lunes ha sido Álvaro Morata (31) el primero en anunciar la separación y seguidamente ha sido ella con otro comunicado. La modelo italiana ha negado que exista una infidelidad por parte de él como se ha comentado y, horas después, ha reaparecido con otro mensaje agradeciendo el apoyo recibido.

"Gracias por todos los mensajes y a todas las personas que entienden la situación y no juzgan", ha escrito, aclarando a continuación: "He leído demasiadas cosas malas y siempre tendemos a pensar que es culpa del hombre... Quiero repetir una vez más que Álvaro es la persona más increíble que he conocido jamás y que nunca ha habido una falta de respeto por parte de nadie".

Así las cosas, ha explicado: "Me importa su imagen porque sé que lo ha hecho por mí y cómo se ha portado de bien durante estos ocho años y no hay mejor persona que él. Por favor, no creáis todo lo que leéis. Hay mucha gente mala que no puede evitar pensar mal".

En cuanto a los motivos que han desencadenado la separación tras siete años casados y cuatro hijos en común, ha señalado: "Nuestros problemas como pareja son nuestros, esto no nos quita el amor incondicional que sigue existiendo de ambas partes. Siempre seremos una familia y siempre nos respetaremos por lo que hemos vivido y por nuestros cuatro hijos. No tengo más que decir".

En su primer comunicado de este lunes, la influencer también negó la existencia de terceras personas: "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos".

El ex delantero del Atlético de Madrid, que el pasado viernes se presentó como nuevo jugador del Milan ante la ausencia de su mujer y sus hijos, ha escrito en su comunicado más difícil: "No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas".