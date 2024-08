Frank Cuesta, denunciado por su exmujer y el novio de esta: "Pues nada, resulta que la parejita no se siente segura"

La historia del santuario de animales en Tailandia le está trayendo cola a su protagonista. Hace unos días, Frank Cuesta desvelaba que su exmujer, la cantante y actriz tailandesa Yuyee, le pedía 3.500 euros mensuales para mantener el santuario que, legalmente, pertenece a ella. Posteriormente, llegaron a un acuerdo tras muchas discrepancias, que no llegó a consumarse. La historia ha continuado este miércoles, cuando el propio Frank contaba en sus redes sociales que tanto su exmujer como el novio de esta, el actor Chris Korn, le han denunciado.

"Pues nada.... Denuncia en la policía porque resulta que la parejita no se siente segura por las amenazas que ciertos despojos le han hecho en Internet y, claro, yo soy el causante. ¡No hay manera de librarse de este drama!", ha escrito el presentador en X, el antiguo Twitter, en la mañana de este miércoles.

Pues nada...denuncia en la policia porque resulta que la parejita no se siente segura por las amenazas que ciertos despojos le han hecho en internet y claro, yo soy el causante. No hay manera de librarse de este drama!!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 7, 2024

El santuario de 347 hectáreas lo crearon ambos cuando aún mantenían su relación amorosa. Decidieron ponerlo a nombre de Yuyee porque al no ser ciudadano tailandés, Frank no puede tener propiedades a su nombre en el país asiático. En un primer momento, Yuyee le pidió 3.500 euros para mantenerlo: "Al no querer ponerlo a nombre de mi hijo, tengo que empezar a pagar una renta de unos 3.500 euros al mes por estar en el santuario", explicaba Frank en su canal de YouTube.

Yuyee y su actual novio, Chris Korn

Sin embargo, el herpetólogo se negó a pagar tal cantidad e intentó comprarle su parte, pero ella le pedía lo que cuesta ahora en mercado: un millón de euros. "No sé si es porque hay una nueva pareja desde hace un año, por rencor... El santuario no es mío, nunca será mío", añadió. Sin embargo, Frank terminó desvelando que, finalmente, había llegado a un acuerdo con su exmujer: ella pondría el santuario a nombre de su hijo mayor a cambio de 250.000 euros. Acuerdo que este miércoles quedaba en nada tras la denuncia de Yuyee y su novio.