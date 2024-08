Lara Álvarez, soltera y orgullosa: su tajante respuesta tras ser preguntada por el presentador Antonio Texeira

Lara Álvarez está soltera, pero "feliz" y "tranquila". Ella misma lo confirmó este martes a la prensa tras volver de la Copa del Rey de Vela 2024 en Palma de Mallorca, evento en el que confesó que le encantaría conocer a Felipe VI, y donde derrochó simpatía con su amiga María José Suárez, ahora en el ojo del huracán por su turbulenta ruptura con Álvaro Muñoz Escassi.

A la periodista se la relacionó el pasado mes de mayo con el presentador de las mañanas de Telecinco Antonio Texeira. Por aquel entonces, ella vivía "uno de los momentos más ilusionantes" de su vida. "Me siento una privilegiada", llegó a contar a los reporteros. Poco después, Hola publicó unas fotografías donde aparecía con el rostro de Mediaset de vacaciones en Lanzarote. Los dos caminaban de la mano, besándose y dándose abrazos. Sin embargo, fuera cual fuera su relación, actualmente no salen juntos.

"Me hace mucha gracia porque si me preguntáis lo mismo... Estoy soltera, tranquila, feliz... Que diga que estoy abierta al amor de todos los tipos [...] es verdad, es que soy una persona amorosa. ¿Y por qué? Oye, yo creo que lo que al final no vale es cualquiera", confesó a los micrófonos de Europa Press con una sonrisa, dejando claro que en estos momentos nadie ocupa su relación.

"Con Antonio los títulos los ponéis vosotros. Tengo muchos amigos, muy buena gente en mi vida, 38 años también y libertad para poder hacer lo que quiera, con quien quiera y sin dar explicaciones", añadió, ya que nunca llegó a confirmar que tuviese una relación sentimental con el presentador.

Un largo historial amoroso

La periodista ha pasado por varias relaciones, la última conocida, la que mantuvo con su compañero en Supervivientes, Davide Rey. Con él cortó hace ya casi tres años. Anteriormente salió con Dani Martínez, Ángel Martín, Román Mosteiro, Carlos Cabré, Jaime Astrain, Edu Blanco, Xuso Jones, Daniel Miralles, Dani Martín, Andrés Velencoso, Adrián Torres, entre otros rostros conocidos, aunque los más famosos fueron Sergio Ramos y Fernando Alonso, con el que estuvo a punto de contraer matrimonio.