Lara Álvarez se confiesa ante Bertín Osborne: "No descarto ser madre soltera, pero no me he rendido todavía, creo que es posible encontrar un hombre"

Tras su salida de Mediaset, Lara Álvarez ha vuelto a televisión, aunque esta vez como invitada. Este pasado viernes 28 de junio acudía al plató de El Show de Bertín, de Canal Sur, donde pasó una noche divertida en la que también se emocionó y se sinceró sobre su momento actual. "Estoy muy tranquila. Dejé Mediaset y estoy en una etapa de mi vida diferente, disfrutando mucho de los buenos momentos: de la familia, de los amigos, de un nuevo camino en la docencia que me está haciendo muy feliz", le confesó a Bertín Osborne sentada en un sofá ante un público en el que estaban sus padres, que la miraban con emoción.

"Ahora no estoy haciendo nada en la tele. Estoy en un impás interesante que me ha hecho reconectar conmigo, entender qué semilla quiero ir dejando", dijo la asturiana, que sin embargo reconoció el peso que dejó para ella su paso por "Supervivientes": "Yo a la televisión le tengo un agradecimiento inmenso porque me ha abierto un camino espectacular. La comunicación me gusta desde pequeña, pero han sido muchos meses separada de mi familia. Eran cuatro meses fuera cada año, ocho años consecutivos, y hubo un momento, Bertín, en que fui consciente de que la vida pasa para todos y que lo que queda al final son los recuerdos, las experiencia que uno se lleva de verdad. Y para mí no hay experiencia más bonita que el tiempo compartido con mis padres".

La asturiana no obvió ningún tema, ni siquiera cuando Bertín quiso indagar en su vida sentimental y en cómo ha abordado que sus relaciones acaben siempre siendo aireadas en los medios, como la última que se le ha atribuido con Antonio Texeira. En ese aspecto, Lara confesó: "He tenido momentos de difícil gestión porque soy una persona celosa de mi intimidad y de mi privacidad, nunca he vendido nada absolutamente de mi vida -que no significa que esté en contra de la gente que lo hace-, pero por ejemplo en el tema sentimental es muy complicado".

Y se quedó: "La noticia es '¿Qué problema tiene con los hombres?', y yo digo: '¿Pero qué hombres?'. Si es que cruzo la puerta de mi casa y voy a un cine y ya estoy "enamoradísima". ¡Qué te voy a contar a ti! Es complicado. Tengo 37 y sólo quiero vivir lo que se vive a mi edad, que es poder ir a un cine, ver si hay feeling… Al final te condiciona la exposición al: 'Como no estoy segura, lo voy a hacer al revés: voy escondida, por la puerta de atrás, entonces ya no fluye de manera natural y no funciona, es complicado'", se quejó. "Tienes que encontrar a la persona que aguante la presión, y no hay tantas…", le aconsejó Bertín, ante lo que Lara dijo: "O lo contrario, que les guste demasiado la exposición…". "¡De esos hay más!", dijo el presentador entre risas.

En su charla hablaron sobre los inicios profesionales de Lara, sobre temas complicados como el bullying que sufrió de niña, y confesó cómo sueña que sería su vuelta a la tele: "Me gustaría hacer lo que hacéis aquí, es decir, sembrar un entretenimiento que deje esta sensación con la que se va la gente del programa, la sonrisa con la que os ve la gente desde casa, entrevistas, un entretenimiento blanco, divertido, en profundidad, que te permita conocer a la persona y no sólo al personaje. Algo que deje una semilla de ilusión".

Mientras, dice, está realizada en su faceta de formación: "Estoy con estudiantes de comunicación, para darles herramientas para enfrentarse a un público. Ahora estoy también con un proyecto sobre niños y emprendimiento, para que desde pequeñitos tengan herramientas para saber enfocar su dirección hacia un futuro laboral, para que conecten su pasión con lo que realmente pueden desarrollar. Y disfruto con la satisfacción de ver la utilidad en otros de mi trabajo".

Su ilusión por la maternidad

Fue entonces cuando Bertín le preguntó, dado su contacto actual con los niños, si le gustaría ser madre. "Me encantaría. Vengo de una familia muy unida y es un arma de doble filo, porque mis padres llevan más de cuarenta años casados, enamoradísimos, yo he visto en mi casa el amor puro. Y estarán locos por nietos. De momento yo les digo que somos dos en casa, porque tengo un hermano guapísimo". Y continuó: "Yo no descarto ser madre, me encantaría, simplemente yo no renuncio a uno de los referentes más importantes en mi vida, que es mi padre, y es darle ese referente a mi hijo, tener un padre. No descarto ser madre soltera si cuadra, pero no me he rendido todavía, creo que es posible".