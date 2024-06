Bertín Osborne: "Tengo un fantasma en mi casa y un día me pegó un azote en el culo"

A pesar de las tormentas en las que está metido, Bertín Osborne ha demostrado una vez más que no pierde el sentido del humor. Todavía con la polémica de su ya reconocida paternidad del hijo en común con Gabriela Guillén resonando por todos lados, a la que se han sumado las críticas por su falta de profesionalidad al negarse a realizar un concierto en San Agustín de Guadalix ante los problemas de sonido e iluminación -hecho que ha provocado que la empresa encargada de organizar el evento, Music Nights, saliera en su defensa a través de un comunicado alegando que "el señor Osborne no tuvo nada que ver" en los contratiempos que obligaron a cancelar la actuación-, el cantante sigue adelante con su vida, sin dejar, eso sí, de sorprender.

Este viernes 28 de junio los espectadores de su programa El Show de Bertín se quedaban anonadados ante la confesión que el sevillano hizo durante la sección de Tercer grado a la que se sometió junto a la invitada de la noche, Lara Álvarez. Cuándo le preguntaron "¿Qué preferirías que se colara en tu casa, un extraterrestre o un fantasma?", él contestó muy franco: "Fantasma lo tengo, se han colado muchos fantasmas y extraterrestres en mi casa, pero un fantasma legítimo lo tengo en mi casa".

Es entonces cuando explicó ante la atónita mirada de Lara y del público: "Mi casa es de 1760. Cuando yo la compré hace treinta y tantos años, había una habitación muy grande que estaba tapiada. Me contaron que ahí murió un loco al que al pobrecito lo tenían ahí encerrado. El hombre palmó ahí y después yo abrí todo y puse ventanales. Y en ese cuarto de vez en cuando dicen que se oye correr gente por el tejado. Yo lo he oído, pero no llevaba cadenas ni nada. Es un tejado donde no se puede uno subir normalmente…", dijo con naturalidad.

Parece que esa presencia no asusta al cantante de rancheras, ya que confesó: "Ése era mi cuarto antes. A mí me daba exactamente igual". Sin embargo, fue entonces cuando contó algo muy espeluznante que le sucedió: "Estaba en la cama y de momento noté que me daban una palmada en el culo. Me pegaron un azote… como el de la tata antigua, la abuela de toda la vida. Y yo sé que está ahí, pero no ha pasado nada nunca".

Lejos de tener miedo por lo sucedido, el ex de Fabiola Martínez señaló: "A mí me entra la risa. Yo tengo cinco perros y siempre pienso que ha sido uno, porque a veces duermen conmigo. Pero el día del azote no había ninguno en mi habitación. Estaba solo". Veremos si tras esta confesión ese fantasma que, aún no le ha espantado a él, no ahuyenta las futuras compañías del cantante.