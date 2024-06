Bertín Osborne no consigue paralizar las pruebas de paternidad de su bebé con Gabriela Guillén

El pasado lunes a las 13,30 horas, Gabriela Guillén entraba con su bebé en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses situado en la localidad de Las Rozas (Madrid) para realizarse las pruebas de ADN que había solicitado el juez que sigue su caso ante la demanda de paternidad interpuesta a Bertín Osborne. Hasta el último momento la paraguaya estaba pendiente de saber si el juzgado anulaba esa prueba tras recibir la semana anterior un escrito firmado por el representante legal del cantante donde se allanaba ante esa demanda y aseguraba ser el padre del bebé. Un escrito que acto seguido tuvo un comunicado ante los medios que facilitó José Luis López 'El Turronero', el artífice de que Bertín reconozca esa paternidad que ha cuestionado desde hace muchos meses y de ahí que ni siquiera se haya interesado por conocer a su hijo.

Hoy todo son buenas intenciones pero ya se sabe que la Justicia tiene sus tiempos y que hubo un plazo en el que se intentó llegar a una conciliación con el padre a través de un burofax que se quedó sin respuesta y de ahí que la demanda siguiera su curso. Cuando Bertín ha querido reaccionar no sólo era tarde sino que se hizo con un escrito que los expertos en estos procedimientos civiles sabían que no iba a servir para nada dado que allanarse no es una posibilidad en este caso. Lo dice bien claro el artículo 751 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "en los procesos a que se refiere este título no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción", refiriéndose a la paternidad con menores. Por tanto, el escrito de la defensa de Osborne no ha podido parar nada ya que no ha lugar en este procedimiento y de ahí que Gabriela, haciendo caso a los consejos de su defensa, acudiera con su bebé a la cita que ya tenía emplazada por el juzgado y cumpliendo con los pasos que marca la Justicia.

Es bueno aclarar este punto porque son muchas voces cercanas al cantante las que aseguraron que con ese acuerdo se "tumbaba" la demanda y no hacían falta abogados ni jueces para que ese niño tuviera un padre Los hechos demuestran no sólo lo equivocados que estaban sino también la ignorancia de los procedimientos en este tipo de demandas.

De nuevo es el juez quien marcará los plazos y por eso sólo falta saber la fecha de la vista oral que se celebrará en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira (donde el padre tiene el domicilio) a la que acudirán tanto Bertín como Gabriela para escuchar la resolución. Para entonces se sabrá si el cantante también se ha hecho las pruebas, como todo parece indicar, o finalmente ha recurrido el escrito. Aunque en la práctica su aceptación como padre sirve para la tranquilidad de la madre lo cierto es que hasta que el bebé no esté inscrito con los apellidos Ortiz Guillén no habrá finalizado todo.

Será a partir de entonces cuando los padres decidan el acuerdo de manutención y régimen de visitas al menor (con cinco meses la custodia será de la madre) pero siembre bajo la tutela del Ministerio Fiscal al haber un menor de por medio. Ese será el principio de una nueva relación entre Bertín y Gaby 'condenados' a entenderse para siempre y más por el deseo manifiesto de la paraguaya que siempre ha repetido que ella lo que realmente quiere "es que mi hijo tenga un padre que ejerza como tal. Si sólo hubiera sido el dinero no habría dado este paso porque hasta renunció en su día a las transferencias que Bertín me hizo para ayudarme en el embarazo. Lo que quiero es que mi hijo tenga un padre de verdad", añade. El tiempo, y seguramente El Turronero, dirán si lo consigue.