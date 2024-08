El primer verano de casados de Almeida y Teresa Urquijo: pillados en bañador y bikini por las playas de Sotogrande

José Luis Martínez-Almeida (49) y Teresa Urquijo (27) han pasado unos días en Sotogrande para disfrutar de sus primeras vacaciones como marido y mujer. El alcalde de Madrid y la analista financiera se alojaron en la casa que Beatriz Moreno y de Borbón, la madre de la joven, tiene en la localidad gaditana, y allí los bañistas pudieron verles dándose un chapuzón en sus aguas.

Hace unos días, el edil madrileño y la hermana de Juan Urquijo se pusieron la ropa de baño y acudieron a la playa junto a sus mascotas, tal y como se aprecia en las fotografías que ha publicado este miércoles Semana. En ellas, la joven viste un bikini de color turquesa y blanco, mientras el político del Partido Popular luce un bañador azul marino estampado con pequeños peces.

Durante el tiempo que pasaron en la orilla los dos compartieron numerosas muestras de cariño, agarrados del brazo y conversando mientras jugaban con sus perros. También charlaron amablemente con algunas personas que los reconocieron. Después, de camino a su coche, Teresa se vistió con un estiloso caftán de color naranja que combinó con un bolso de red y sandalias de hebilla. Él eligió un polo azul claro que combinaba con su bañador.

Este martes 6 de agosto se cumplieron cuatro meses de una de las bodas del año. El político y la analista se dieron el 'sí, quiero' en Madrid. Al enlace acudieron Juan Carlos I, que fue a la iglesia, y doña Sofía, que estuvo presente en el banquete. Los eméritos estuvieron acompañados de las infantas Elena y Cristina porque la mujer del edil está emparentada con la familia Borbón. Su hermano, Juan, sale con Irene, la hija pequeña de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

Hace unas semanas, el político hablaba de su intención de formar una familia. Contó a los medios que no tiene prisa, pero que tanto él como Teresa Urquijo desean traer un bebé al mundo, así que es cuestión de tiempo. "Me gustaría serlo pronto o tarde, pero a mí me gustaría ser padre y a ella ser madre", comentó. "Mi derecho fundamental es educar a mis hijos de acuerdo a mis convicciones como padre y Teresa como madre".