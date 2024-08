La ex primera dama argentina que ha denunciado a su ex vive en España y prepara un documental

La que fuera primera dama de Argentina entre 2019 y 2023, y novia de Alberto Fernández, vive en un departamento de dos dormitorios en el centro de Madrid. Presentadora de televisión, es protagonista de un documental donde habla de su vida con el hombre que ha denunciado por violencia física y psíquica.

Tras la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, la exprimera dama Fabiola Yáñez se sitúa en el centro de todas las miradas como presunta víctima de violencia de género. Yáñez mantiene una vida "austera" en España y prepara un documental que promete detalles sobre su relación con el ex mandatario. Yáñez reside en un apartamento de dos dormitorios en el centro de Madrid, que no es de ella.

"Sale solo a hacer las compras y a ocuparse de su hijo. Está con proyectos propios para trabajar, acaba de terminar el documental y su libro", adelantó una periodista argentina en junio. Sobre el documental que la ex de Alberto Fernández, sabemos que son seis capítulos de 40 minutos" y el título es Fabiola, la verdad. Habla de todo: de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de las fiestas del ex presidente y la elite peronista, de corrupción, y del escándalo por vacunación irregular en el Ministerio de Salud de Argentina, conocido allí como el "vacunatorio VIP". Un director español que no ha sido identificado la entrevistó durante horas y todo el material se encuentra encriptado por seguridad. La última aparición pública de Yáñez fue durante un paseo el 10 de junio pasado en el Rastro de Madrid, donde fue fotografiada.

Paisana de Messi

La periodista, paisana de Messi, conoció al expresidente cuando le hizo una entrevista para una tesis en 2013, y ambos oficializaron su noviazgo un año después. Yáñez, 22 años más joven que su ex, acompañó al mandatario en actos presidenciales y viajes a distintos países, entre los que se destacan el encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En agosto del 2021, saltó un escándalo por culpa de una fiesta en pleno confinamiento, al estilo de las celebradas por los conservadores británicos en la época de Boris Johnson. Comenzó a circular en la prensa una foto del 14 de julio del 2020, durante la pandemia, donde la entonces primera dama, el presidente otras 10 personas celebraban una fiesta sin distanciamiento. El 23 de septiembre de 2021 anunció que Yañez estaba embarazada de diez semanas y el 11 de abril de 2022 nació su hijo Francisco.