El ex presidente argentino Alberto Fernández, denunciado por su ex: "La golpeaba cuando estaba embarazada"

Alberto Fernández, antecesor de Javier Milei y presidente de Argentina entre 2019-2023, ha sido denunciado por su ex, Fabiola Yáñez, por violencia de género. Yáñez sostiene que el exmandatario la sometió a violencia física y hostigamiento. La justicia argentina encontró mensajes y fotografías que demostraban este maltrato físico en el marco de otra investigación por un presunto tráfico de influencias de Fernández. El ex presidente niega las acusaciones.

Las investigaciones que se llevan a cabo contra Fernández en relación a la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su mandato, llevó a los agentes judiciales al hallazgo de estos indicios. El ex presidente rechaza las acusaciones: "Es todo falso, pero lo demostraré ante la justicia", ha declarado.

En el teléfono móvil de la secretaria del expresidente, María Cantero, los investigadores han hallado fotografías de Yáñez con signos de violencia en su cuerpo, y mensajes de texto y de audio en los que la entonces primera dama acusaba a Fernández por estos supuestos golpes perpetrados en la residencia presidencial, en Olivos, provincia de Buenos Aires. Los diálogos, mensajes y fotos son de diferentes momentos, incluso de cuando Yañez estaba embarazada de su hijo Francisco, que nació el 11 de abril del 2022. "Se deduce que la golpeaba cuando estaba embarazada", decía este martes un periodista en la televisión argentina. En el teléfono de Cantero aún pueden escucharse fragmentos de las conversaciones y verse cuatro fotos de la ex primera dama muy reveladoras: en una se la ve con un ojo y parte del maxilar superior hinchado por supuestos golpes. En otra de las fotografías se observas cardenales en todo el lado derecho del tronco, con las costillas y la axila golpeadas. En un vídeo se ve a Alberto Fernández en una supuesta actitud violenta hacia Yáñez.

La ex de Alberto Fernández vive en España

El juez federal Julián Ercolini, que lleva la causa de los seguros, abrió el junio pasado un expediente que decidió compartir con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia argentina, que pidió citar a Yáñez, que vive en España con su hijo. En aquel momento, la ex de Fernández rechazó interponer ninguna denuncia, decisión que cambió este martes. Una vez hecha la denuncia, el juez Ercolini ha impuesto medidas cautelares contra el expresidente, que incluyen la prohibición de salir del país y no acercarse a la madre de su hijo.

Antes de ser novia de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez había denunciado ser víctima en un caso de acoso sexual: denunció a su compañero en la comedia teatral Entretolones Fabián Gianola, actor muy conocido en el país sudamericano. Cuando ganó las elecciones a Macri en octubre de 2029, Alberto Fernández vivía con Fabiola en un apartamento en River View, la zona más lujosa del moderno Buenos Aires, aunque no tan señorial como el viejo Palermo. Fabiola Yáñez fue una especie de Xuxa argentina: presentó un programa infantil en la ciudad de Rosario, la de Messi y Antonela. La que fuera novia del sucesor de Macri estudió Periodismo e interpretación y es contertulia de televisión y radio, además de actriz.

Alberto Fernández estuvo casado con Marcela Luchetti, de quien se separó en 2005, y posteriormente mantuvo una relación con la congresista argentina Vilma Ibarra. El presidente electo tiene un hijo, Estanislao, de 20 años, que es drag queen profesional. Su nombre artístico es Dhzy y como influencer disfruta de una gran éxito en las redes sociales. No estaba muy contento con que su padre participara en la carrera para llegar a la Casa Rosada. "Cuando me lo contó fue un balde de agua fría, porque no estaba al tanto ni lo esperaba. Lo primero que se me vino a la cabeza fue 'acá se termina esto para mí, voy a tener que cuidarme'. Si ya me venían diciendo cosas por hacer drag en eventos o, incluso, por ir de hombre disfrazado y que me vean como una cosa rara, ahora va a ser peor", declaraba en el diario Página 12 el artista. "Gracias a Fabiola (novia de su padre) lo empecé a ver como una oportunidad para que todas estas problemáticas se vuelvan visibles", dijo'.