Anabel Pantoja hace caja hablando de su salud y de la hija que espera: "Que me dejen en paz"

Anabel Pantoja anunció su embarazo vía exclusiva a comienzos de junio y ahora, un mes después, se ha vuelto a embolsar otro pellizco hablando de la niña que está en camino y de los ataques de ansiedad que le dan durante el embarazo. También ha respondido a los rumores de supuesta infidelidad que volvieron a aflorar sobre David Rodríguez, el padre de la futura criatura, en Ni que fuéramos Shhh.

La pantojita chica está preocupada: "Fui al médico y me dijo que mis ataques de ansiedad y mi llanto le lleguen a mi hija. Ahí corté, pero me duró una semana", dice este miércoles en Lecturas. Su médico la ha alarmado ante su cuadro de estrés. Necesita estar tranquila pero sigue removiendo el mediático embarazo en una cabecera, a cambio de dinero.

A Anabel no solo le afectan las noticias sobre su relación, también ciertos comentarios sobre la maternidad: "Me pongo mala con comentarios como: '¿Está preparada para ser mamá?' Hacen hasta que dude de mí". Todo esto le ha llevado a entrar en bucles infinitos: "Me preguntaba: '¿Tenía que haber esperado a llevar más tiempo con David?'". Sin embargo, ella está muy convencida: "Hemos buscado ser padres, estamos muy convencidos".

La noticia del embarazo hizo muy feliz a su tía Isabel, que sigue muy distanciada de Kiko Rivera e Isa Pi, y por tanto, de sus nietos. Anabel, sobre la situación con sus primos, con los que se lleva de maravilla a pesar de los conflictos familiares, dice: "Están vendiendo que quiero escalar en la familia y para nada. No quiero que mi hija sea más que nadie". Y añade: "Con Isa nos queremos mucho. Me van a tener siempre. Intentan decir que hay rivalidad, que intento ocupar su lugar".

Al mismo tiempo, insiste: "Isa y Kiko van a tener su sitio siempre, pero yo también tengo derecho a que mi familia se alegre por mí". Hace referencia al vídeo que subió de su tía celebrando la noticia del embarazo. Anabel saca la cara por su tía: "Me siento mal cuando se dice: 'Tu tía se vuelca con tu bebé y no se vuelca con sus hijos'".

La sobrina de la tonadillera también tiene unas palabras para todos los que ponen en duda su relación con David, de quien se quedó embarazada tras poco más de medio año de relación: "Estoy muy tranquila y feliz con la vida y la persona que tengo al lado". Y carga contra los que destaparon los rumores de supuesta infidelidad, es decir, sus compañeros del extinto Sálvame: "A toda esa gente que dice querer abrirme los ojos, les pido que me dejen en paz este embarazo, no me gustaría que le afectara a la niña lo más mínimo".

Con David va a muerte: "David y yo somos felices, cuando no lo seamos, ¿para qué estar juntos? Ojalá tuviera el poder de decir: es el definitivo". No obstante, sí reconoce que no siempre todo es color rosa con su novio: "Tengo mis celitos. A veces pregunto: '¿Y esa quién es?' ¡A la que no pase que me la traigan!".