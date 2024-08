Isa Pantoja, amargada tras ver el vídeo de Anabel y su madre, sentencia a la folclórica en su cumpleaños: "No la voy a felicitar"

Con motivo del 68 cumpleaños de Isabel Pantoja, Anabel ha compartido un vídeo muy emotivo: el momento en que su tía, muy emocionada, recibió la noticia de que la pantojita chica le iba a dar un sobrino nieto. "Lo más importante es celebrar la vida. Te queremos tu gorda y tu gordita", ha escrito Anabel en redes. Un vídeo que ya ha visto Isa Pantoja, que sigue sin reconciliarse con su madre. Chabelita, desde luego, no ha reaccionado no con la mejor de las sonrisas.

Eso sí, contra su prima no tiene nada: "Me alegro mucho por Anabel, porque son momentos súper bonitos, ya había subido la reacción de todos y faltaba la de mi madre, viene al caso", ha dicho este viernes en Vamos a ver.

Isabel Pantoja como nunca la habíamos visto. Así fue el momento en el que la tonadillera descubrió que Anabel está embarazada (vía Anabel Pantoja en Instagram) pic.twitter.com/QuzNPjEcFE — Alba Medina (@Srtacotilleo) August 2, 2024

No obstante, el cero contacto que tiene con su madre le sigue doliendo en el alma: "Me da pena y alegría porque me gusta ver estos vídeos. Me alegro por ellas, pero tanto como que me emocione de buenas no, en todo caso me emociono de mal, de pena, de que no dejo de pensar que en el fondo yo también soy madre ¿Sabes?".

A Isa Pi se le remueve todo cuando ve este tipo de gestos: "Me alegro cuando las veo juntas pero es un poco de envidia sana, buena. Me encantaría estar en esa posición". En este sentido, reconoce: "Claro que me duele, pero ya no por mí, soy una persona adulta que siente".

La propia Anabel, tras el revuelo que se ha formado con su vídeo, ha explicado: "La gente que me conoce sabe que no tengo mal fondo, no haría daño a nadie y menos a la gente que quiero, mis primos, que son mi sangre, ellos saben cómo soy, lo grabo todo y me gusta hacer felices a todos". Y ha sentenciado: "Lo he querido compartir y a quien no le parezca bien, un beso".

Isa no felicita a su madre

Sobre este 2 de agosto, día en el que la cantante de Marinero de luces da una nueva vuelta al sol, ha dicho: "Para mí no es un día complicado, yo estoy igual. He visto que era el cumpleaños porque lo he leído en la escaleta, pero lo tengo tan asumido que es que no me había dado ni cuenta". A su madre, pese al distanciamiento, le desea todo lo mejor: "No sé si ella está feliz, si ella ha decidido estar así es porque se encuentra bien y cómoda".

Para despejar todas las dudas, ha dejado claro que no la va a felicitar: "No le voy a hacer llegar ningún mensaje a través de mi prima".

Se trata de un nuevo año en el que pasa este día sin ella, pues el último cumpleaños que pasaron juntas se remonta a antes de la pandemia: "Fue cuando estábamos todos, mi hermano, Anabel, mis sobrinos… Hace años que no lo celebra como antes".

En definitiva, aunque trate de hacer de tripas corazón, no son días fáciles para ella: "Fuera de cámaras he compartido como me siento y muchos sabéis que lo he pasado mal, pero llega un momento en el que lo asumo". Y ha añadido: "Tampoco tengo que estar llorando toda la vida. Que la gente no me vea soltar una lágrima no quiere decir que sienta más o menos".

Sobre el estado de salud de su madre también se ha pronunciado, pero ella asegura no saber nada de este asunto: "No he preguntado por ella, no sé nada de ella (...) Si ella no quiere una reacción mía ¿para qué me voy a enterar? Si ella no quiere que sepa una cosa, yo no tengo por qué indagar".

Isabel Pantoja, por su parte, celebra su cumpleaños en Castellón, donde este sábado tiene un concierto en Club Náutico. La cantante, en la noche de este jueves, cenó en el hotel. Encargó entrantes variados y paella de marisco para 12 personas. A su lado, Agustín Pantoja, que sigue siendo su paño de lágrimas, ahora también que su amiga Mariló de la Rubia no está en su vida. Dos amigas también están estos días con ella en Castellón.