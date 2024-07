El novio de Anabel Pantoja anuncia medidas contra su supuesta amante: "Va a ser denunciada y el asunto judicializado"

El pantano de Almodóvar del Río, en Córdoba, fue testigo - presuntamente - de lo bien que se lo pasaron el novio de Anabel Pantoja y una joven cordobesa en octubre del año pasado, ocho meses después de que el fisioterapeuta David Rodríguez y la sobrina de Isabel Pantoja se conocieran en una gira de la tonadillera. "Yo subí una foto en redes sociales y David me escribió preguntando dónde estaba. Le dije que viniera a Almodóvar", ha contado la joven.

"Nos lo pasamos bien", ha dicho este martes en Ni que fuéramos Shhh sobre las relaciones que mantuvo con él en "la parte trasera" de un coche. "Para mí, Anabel Pantoja no era importante. Yo estaba viviendo el momento con él", ha recordado, explicando también: "Cuando todo esto empieza, Anabel está con Yulen".

Hay que recordar que la pantojita chica rompió con el esgrimista en marzo del año pasado, tras un efímero romance que protagonizaron tras participar en Supervivientes 2022. En febrero, poco antes, conoció al hombre que en unos meses se va a convertir en el padre de su primer hijo, una niña. Fue en enero de este año cuando Anabel Pantoja por fin confirmó los rumores de que estaba saliendo con el fisio, aunque ya llevaban unos cuantos meses conociéndose y comenzando su incipiente relación.

María Ángeles también ha asegurado que ese día en el pantano fue la última vez que mantuvo relaciones con él. "Desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Nada de nada de nada". Y ha recordado: "Él me dijo que lo borrara todo y que tuviera cuidado. Que borrara la conversación".

La joven asegura que mantuvieron relaciones sin protección: "Al final yo con él tenía tanta confianza... No era un cualquiera que me encontraba en mitad de la feria. En ese momento...". Después ha explicado que no se hizo la prueba para descubrir si estaba embarazada o no porque toma la píldora: "Yo estaba segura de que no, yo tengo otros métodos. Tomo la píldora".

David Rodríguez estalla

El novio de Anabel se ha puesto en contacto con Belén Esteban para anunciar que va a tomar medidas legales contra María Ángeles tras la versión que ha contado: "Esa chica va a ser denunciada y el asunto judicializado". Ha aclarado que no tomará medidas legales contra el programa por darle voz a la joven y destapar la historia, solo contra su paisana cordobesa por contar esta historia ante los antiguos compañeros de Anabel en Sálvame.