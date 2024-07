Belén Esteban, en shock al descubrir una nueva supuesta infidelidad de David Rodríguez a su gran amiga Anabel Pantoja

Embarazada de más de cinco meses, sobre Anabel Pantoja pesa ahora la sombra de una nueva supuesta infidelidad de David Rodríguez, el fisioterapeuta con quien espera su primer hijo, que será un niña. Han sido sus antiguos compañeros de Sálvame los que este jueves han dado la noticia, ante el asombro de Belén Esteban, que piensa mucho en su gran amiga.

En el programa de María Patiño han contado que David no ha cortado durante el tiempo que está con Anabel (más de un año) el tonteo que tendría desde 2021 con una chica del municipio cordobés de Almodóvar del Río. Según la presentadora, una amiga del fisio se enteró de sus encuentros con esta mujer y advirtió a su propio amigo con un "sé lo que estás haciendo".

"Esa amiga se lo dice a David y David bloquea a la chica de Almodóvar del Río con quien pasaba tan buenos ratos desde 2021 en un pantano", ha explicado Patiño. "A David le entra miedo y la bloquea", ha insistido.

Según Lydia Lozano, Anabel también se habría enterado de esto antes de que ellos lo hayan dado en el programa, pues una amiga de la propia prima de Isa Pi también estaría al tanto y se lo habría hecho saber: "Esta amiga está metida en la historia. Esa amiga de Anabel habrá levantado el teléfono y se lo habrá contado".

Al respecto, Belén ha dejado caer que estando en el estado que está Anabel, ella nunca le hubiera dicho algo así como amiga. "Estando Anabel como está, con el embarazo, creo que no se lo ha contado. Yo desde luego no se lo diré, no pienso hacerlo", ha lamentado, intentando salir del estado de shock al que ha entrado tras la noticia que han dado en Ni que fuéramos Shhh.

No es la primera vez que afloran rumores de este tipo. Hace menos de un mes, la propia Anabel ya estalló tras las informaciones que apuntaban a la dirección de la infidelidad por parte de él: "Como dice una grande: 'Comprarse una vida", dijo en sus redes.

Anabel anunció su embarazo con el fisio que conoció gracias a su tía a comienzos de junio. Cumple así su deseo de traer una criatura al mundo y, de paso, le da una gran alegría a su tía, que será como una abuela para el niño, y más teniendo en cuenta que debido a los conflictos familiares la cantante de Marinero de luces no mantiene contacto con sus nietos de verdad.