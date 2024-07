La 'gender reveal' de Anabel Pantoja para desvelar el sexo de su bebé: globos, euforia, alegría y muchos 'vips'

Eufórica y sonriente. Así se ha mostrado Anabel Pantoja, cuando ha dado a conocer el sexo del bebé que espera con su novio, David Rodríguez. Lo ha hecho este sábado en una fiesta por todo lo alto para celebrar también sus 38 primaveras, que cumplirá el próximo 15 de julio.

La sobrina de Isabel Pantoja ha reunido a sus seres queridos con la 'gender reveal' de su bebé, aunque también a una larga lista de invitados entre los que destacan Belén Esteban, Susana Molina, Irene Rosales y Amor Romeira. Al más puro estilo Dulceida y Ana Paul, Anabel se ha unido a su chico para que ambos tiraran juntos del cordel que rodeaba al globo del que saldría el papel que desvelaría el secreto más esperado: ¿Sevillana o sevillano?

Lo cierto es, que la prima de Kiko Rivera saltaba eufórica de alegría al conocer que traerá a este mundo una pequeña sevillana: "Princesita, ahora sí te esperamos", ha escrito en sus redes sociales junto a un vídeo que mostraba cómo había sido el mágico momento.

Fue el pasado mes de junio cuando se desveló la noticia de que la también influencer estaba esperando un bebé junto a su novio, mientras la prensa hacía eco de una supuesta infidelidad de él. Más aún, quiso hacer caja y lo reveló con una exclusiva para la revista Lecturas cuando se encontraba de cuatro meses y ya había atravesado el periodo más complicado: "Sin creerme este sueño, y todo gracias a ti Papi. Ahora no me salen las palabras, concretas y correctas, se me saltan las lágrimas de leer SMS desde las 7 de la mañana, con tanta felicidad y alegría por nosotros. Solo puedo decir, que es la etapa que quería y merecía. Y de la mano de mi mitad, que sabíamos que seríamos tres", señalaba a través de las redes sociales.

Anabel y David se conocieron en febrero del pasado año con motivo de la gira norteamericana de la tonadillera. Él es un fisioterapeuta enamorado de su profesión. Trabaja en la misma clínica oftalmológica que regenta en Córdoba Mariló de la Rubia, la que a día de hoy es la mejor amiga de la tonadillera y la persona con la que la intérprete de Se me enamora el alma compra embutidos y se refugia en los malos y también buenos momentos. David ejerció de fisio de Isabel en una de sus giras y ahí surgió la chispa entre David y la hija de Bernardo Pantoja, precisamente, cuando ella acababa de romper con Yulen Pereira, a quien conoció durante su paso por los Cayos Cochinos.

Desde hace meses, David no solo trabaja en la citada clínica cordobesa sino que lo combina con otro trabajo en un hospital de Canarias, donde Anabel tiene hecha su vida. Así las cosas, vive a caballo entre Andalucía y las islas para amoldarse a su enamorada y que la relación funcione como hasta el momento está siendo.