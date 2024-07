Anabel Pantoja desvela los detalles del fiestón que ha montado para conocer el sexo de su bebé: "Hay sorpresas"

Anabel Pantoja lo tiene todo listo. El próximo sábado 13 de julio, la sobrina de Isabel Pantoja hará una Gender Reveal Party para conocer el sexo del bebé que espera con su novio, David Rodríguez. Asimismo, aprovechando que reunirá a los suyos, la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja celebrará ese mismo día su 38 cumpleaños. A dos días de su gran día, la ex de Omar Sánchez ha revelado en sus redes los detalles de su fiestón.

"Estoy nerviosa, contenta, motivada. Lo que pasa es que hasta que no llegue el día, no voy a meterme en el papel. Estoy preparando una fiesta para el sábado, la llevo preparando bastante tiempo. Mi cumple es el 15 de julio, pero el sábado en Sevilla voy a hacer una fiesta por mi cumpleaños. Hace mucho tiempo que no celebro mi cumpleaños en Sevilla, lo he celebrado todos los años en Canarias, en un barco. Así que me reúno con mi madre, que nunca ha estado en mi cumpleaños en mis últimos años, con mis amigas de toda la vida de Triana", ha empezado explicando Anabel Pantoja a través de sus stories de Instagram.

Más allá de celebrar su cumpleaños, la exconcursante de Supervivientes también desvelará el próximo sábado el sexo del bebé que espera. Así las cosas, Anabel ha recalcado que su Gender Reveal será algo "normal" y ha señalado que lo subirá a sus redes sociales. "Nosotros lo haremos de una forma normal, tranquila. Lo subiré a mis redes para que lo veáis todos y a ver qué viene", ha asegurado.

Este mismo jueves, Anabel Pantoja ya se ha desplazado hasta Sevilla para comenzar con los preparativos de la fiesta. "Me iré a Sevilla, porque tengo que ir a comprar algunas cosas. Hay sorpresas. Viene bastante gente, y no solo mía, también por parte de David, porque al ser no solo mi cumple, sino que también lo del bebé, pues se han sumado familiares y amigos que yo obviamente agradezco que vengan en una fecha tan complicada. Así que va a haber sorpresas y demás", ha señalado.