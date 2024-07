La razón por la que Anabel Pantoja vendió la exclusiva de su embarazo (y no es solamente por dinero)

Anunció su embarazo a golpe de exclusiva y la noticia sorprendió a muchos de los que la conocen. Y no porque Anabel nunca hubiera expresado su deseo de ser mamá, sino porque parecía sorprendente que no lo hiciera en el programa de Ana Rosa Quintana, TardeAR, donde ocupa una silla. Es cierto que Anabel nunca ha tenido la deferencia de contar sus noticias en los espacios en los que trabajaba, pero en esta ocasión la situación era muy diferente.

La presentadora no pasa ni una y Anabel sabía que esto le podía molestar y mucho, hasta el punto de que podría prescindir de sus colaboraciones, que hasta el momento, son cómodas y muy bien pagadas. Entonces, ¿por qué Anabel traicionó a su jefa? Pues semanas después de que apareciera en la portada de Lecturas, conocemos lo que pasó. Según nos cuentan, "Anabel se vio obligada por las circunstancias. Conoció algo relacionado con David Rodríguez, su actual pareja y padre de su hijo, que no deseaba que conociera todo el mundo y decidió conceder una entrevista y contar que esperaba un bebé", nos dice una persona que conoce muy bien la historia.

Mucho se ha hablado de la relación entre David y Anabel y también muchos han cuestionado su estabilidad. De hecho, en Ni que fuéramos Shhh hasta han hablado de infidelidad, hecho que hizo estallar a Anabel en redes sociales: "¿Podéis parar ya? Es bastante fuerte que no sigáis vuestro trabajo y vida sin mencionarme. Porque yo he seguido viviendo sin hacerlo. Y se trabaja y se sigue viviendo sin tener que mencionar ni hablar de nadie. Solo que hay que levantarse temprano y currar duro. Así que dejarme en paz. Como si no existiera para vosotros. Y de camino, como dice una grande: Comprarse una vida", escribió recordando a su tía. Y según nos cuentan su decisión de volver a dar una exclusiva tiene mucho que ver con esto. "Quizás unas fotografías que no querría que vieran la luz y se guardaran en un cajón", nos apuntan.

Según ha podido saber Informalia, circulan por algunas redacciones unas imágenes del novio de Anabel Pantoja que darían que hablar. Y son esas imágenes las que han llevado a Anabel a tener que negociar su entrevista anunciando el embarazo. Lo curioso es que esas imágenes siguen en circulación y en cualquier momento podrían ver la luz.

Anabel y David se conocieron hace algo más de un año, durante la gira americana de Isabel Pantoja. Él, fisioterapeuta de profesión, pasa consulta en Córdoba, en la clínica de Mariló, hasta hace muy poco íntima amiga de la tonadillera, y fue ella la que le recomendó. Durante el tiempo que pasaron en Estados Unidos surgió la chispa, pero ella todavía salían con Yulen Pereira y parece que no pasó nada. Fue a su vuelta cuando el esgrimista la dejó plantada cuando Anabel dio un paso con David y desde entonces no se han separado, bueno, sólo por motivos laborales. Como ya hemos dicho él trabaja en la ciudad andaluza, aunque lo compatibiliza con otra clínica en Canarias, y ella tiene fijada su residencia en las islas, donde hace poco ha adquirido una casa, aunque viaja mucho a Madrid y a Sevilla, donde vive su Madrid.

La decisión de Anabel de ser mamá con David ha llamado mucho la atención y más teniendo en cuenta, como avanzamos en este periódico y recientemente contó Omar Suárez, ex pareja de Anabel, que con él nunca convertirse en mamá. Ni quiera pensarlo. "Pasó algo muy grave entre ellos", contamos. Y es que su matrimonio apenas duró cuatro meses y ella confesó que nunca debió casarse. Pese a esto, Anabel nada más conocer a David le expresó sus deseos de tener un bebé y enseguida lo intentaron. De hecho, en octubre pasado, según ha contado ella, lo perdieron. Ahora, Anabel está feliz con su tripita que cuida como a nada en el mundo. Otra cosa muy distinta es su relación con el fisioterapeuta que sabe Dios cuánto durará.