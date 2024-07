Así es María Ángeles, la supuesta amante del novio de Anabel Pantoja: veinteañera, andaluza y auxiliar de veterinaria

El embarazo de Anabel Pantoja (38) no está siendo de color de rosas. Casi una semana después de anunciar que el bebé que espera es una niña, la sobrina de Isabel Pantoja se ha enfrentado a nuevos rumores que entorpecen su relación con David Rodríguez (26). Desde Ni que fuéramos Shhh desvelaron este jueves que el fisioterapeuta había sido infiel a Anabel con María Ángeles, una joven que conoció hace 12 años en Almodóvar del Río (Córdoba).

La misteriosa chica con la que el novio de Anabel no habría perdido el tiempo tiene 25 años, es auxiliar de veterinaria y es de Córdoba. "Tiene 25 años. Cumple 26 años el 12 de agosto y, como curiosidad, David siempre le felicitaba el cumpleaños'', desveló Javier de Hoyos en el programa de Canal Quickie.

Sobre su profesión, el exdirector de Socialité manifestó que, aunque se formó para ejercer como auxiliar de veterinaria, actualmente no trabaja de ello. "No ejerce de ello actualmente porque trabaja, por lo que me cuentan, en los negocios familiares que tiene su familia en Almodóvar'', aseguró.

Más allá de desvelar datos de la chica con la que David Rodríguez supuestamente ha sido infiel a la prima de Isa Pantoja, desde citado el programa señalaron que una amiga de David se enteró de sus encuentros y advirtió a su propio amigo.

"Esa amiga se lo dice a David y David bloquea a la chica de Almodóvar del Río con quien pasaba tan buenos ratos desde 2021 en un pantano", explicó Patiño. "A David le entra miedo y la bloquea", insistió.

No es la primera vez que afloran rumores de este tipo. Hace menos de un mes, la propia Anabel ya estalló tras las informaciones que apuntaban a la dirección de la infidelidad por parte de él: "Como dice una grande: 'Comprarse una vida", dijo en sus redes.