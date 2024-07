Anabel Pantoja reacciona tras las pruebas de infidelidad y grita su confianza hacia David: "A seguir luchando"

Se trata de la segunda vez que afloran rumores de infidelidad de David Rodríguez a Anabel Pantoja y también la segunda mientras están esperando su primer hijo, una niña, según desveló la pantojita chica en sus redes. Incluso Belén Esteban, gran amiga de la sobrina de Isabel Pantoja, no oculta su asombro ante las pruebas que están mostrando en su programa contra el novio de Anabel.

Sin embargo, Anabel ni se ha inmutado en redes acerca de estas informaciones. Al mal tiempo le ha puesto buena cara, pues no solo ha mencionado a su chico en las historias de Instagram, sino que en la tarde de este viernes también ha colgado un post de la evolución de su embarazo. Trata de demostrar que con David todo sigue como si nada.

"Mi gordita ya pesa casi 500 gramos y mide 25 cm. No ha parado de moverse y hacerle la vida imposible al médico. Dice que tiene carácter y genio. No sé de quién lo saca", ha escrito junto a un par de imágenes de la nueva ecografía y el latido de su corazón.

"Ojalá pudiera describiros lo que siento dentro de mí y el momento tan mágico e irrepetible que no volveré a vivir", ha añadido, para a continuación dejarle un mensaje de agradecimiento al padre de la criatura que está en camino: "Gracias mi vida por esta bendición y por todo lo que viene con esta gitanita, aún no me lo creo".

Y Anabel ha sentenciado: "Ahora a seguir trabajando, luchando y disfrutando para preparar tu llegada mi vida. Te queremos, tus papis".

Hace menos de un mes, la propia Anabel actuó de forma diferente a como lo hace ahora. Aquella vez estalló tras las informaciones que apuntaban a la dirección de infidelidad por parte de él: "Como dice una grande: 'Comprarse una vida", dijo en sus redes.

Anabel anunció su embarazo con el fisio que conoció gracias a su tía a comienzos de junio. Cumple así su deseo de traer un hijo al mundo y, de paso, le da una gran alegría a su tía, que será como una abuela para el niño, y más teniendo en cuenta que debido a los conflictos familiares la cantante de Marinero de luces no mantiene contacto con sus nietos de verdad.

Belén Esteban habla de su amiga

Tras las informaciones arrojadas en su programa, Belén Esteban está asombrada y, aunque no hablado directamente con ella del tema de la supuesta infidelidad, ha señalado: "Ella quiere vivir el momento. No quiere mirar ni para detrás ni para adelante. Pero ella ahora mismo está enfocada en ella y en su niña, y en su pareja por supuesto. No hemos tenido una conversación, pero lo que a ella ahora mismo le preocupa es su embarazo. No está enferma, pero no está llevando un buen embarazo. No duerme, puede dormir dos horas".