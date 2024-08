Anabel Pantoja, a riesgo de ser "declarada en rebeldía" en pleno embarazo: Pinocho vuelve a la carga

En enero ya contamos que Pinocho, que dice ser hijo de Bernardo Pantoja, dio un paso adelante al presentar su demanda contra Anabel Pantoja, su presunta hermana, para reclamar su apellido, el apellido Pantoja. Admitida la demanda de paternidad y tras conocerse su fichaje por el nuevo Sálvame, Luis Vicente Rico le vuelve a dar un quebradero de cabeza a la pantojita chica.

"Anabel está demandada y el documento ya le llegó a la casa de su madre, de Merchi", dice este martes Pinocho en una entrevista con La Razón. Sobre si la prima de Kiko Rivera y Chabelita se someterá o no las pruebas, advierte: "Ella sabrá lo que hace. Mi abogado me ha comunicado que si Anabel no se presenta la declararían en rebeldía y me otorgarían el apellido Pantoja. Existen pruebas suficientes que demuestran que soy hijo de Bernardo. Mi abogado cree que en octubre o noviembre tendrá lugar el juicio".

Las deudas que dejó Bernardo antes de morir en noviembre de hace dos años no le importan: "No hago todo esto para pillar una herencia, sino por justicia y dignidad", aclara al respecto.

Sobre el nacimiento de la niña de Anabel, que está previsto para finales de año, también ha hablado. Asegura que felicitará a la futura mamá: "Lo cortés no quita lo valiente. La niña que viene en camino, al fin y al cabo, será mi sobrina. He hablado con Belén Esteban y me ha dicho que Anabel no tiene nada contra mí y que la salude si nos vemos por la calle".

Pinocho envió en 2023 un burofax a Anabel para que todo el follón del apellido se solucionara de forma amistosa. Sin embargo, terminó recurriendo al bufete de Fernando Osuna, el abogado que ha librado otros casos relacionados con la paternidad de famosos, como el de Javier Sánchez Santos, a quien la Justicia no le da la razón y por el momento no le han determinado como hijo de Julio Iglesias. Luis Vicente Rico, como así se llama realmente Pinocho, sostiene que el hermano de Isabel Pantoja le pidió que luchara por su apellido.

Anabel, por su parte, está viviendo la época más dulce de su vida debido al bebé que está en camino. Su primer hijo, fruto de la relación que mantiene con el fisioterapeuta David Rodríguez. Desde que anunció el embarazo vía exclusiva a principios de junio, han aflorado rumores de supuesta infidelidad, destapados por Ni que fuéramos Shhh, el sucedáneo de Sálvame. Algo que hizo estallar tanto a Anabel como a su novio.