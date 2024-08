Las lágrimas de Carlos Alcaraz en París 2024 y el apoyo de Casa Real: "Eres un orgullo"

No ha podido ser. El sueño olímpico del tenista murciano se ha quedado en Plata a pesar de haber luchado ferozmente contra el serbio Novak Djokovic en la pista central de Philippe-Chatrier, donde este domingo se disputaba la gloria dorada. Carlos Alcaraz, que se ha ganado el corazón de toda España con su simpatía y su cercanía, ha roto a llorar tras el amargo final. El apoyo y ánimo al campeón han inundado las redes sociales en cuestión de segundos y uno de los primeros mensajes en llegar ha sido el de Casa Real: "Eres un orgullo. ¡Grandioso, Carlos!".

Felipe y Letizia, muy pendientes de todo lo que sucede en París, han lanzado un mensaje de fuerza para el murciano: "Nos has regalado una final en la que la Plata no es lo de menos. ¡Importa y mucho! Un auténtico espectáculo en tus primeros Juegos solo al alcance de los mejores", rezaba el texto. "¡Ha sido un partidazo de oro, Carlos!". Él, entre lágrimas, atendía al micrófono de Alex Corretja: "Es complicado, hemos luchado un partido de casi tres horas. Duele perder de la manera que lo he hecho pero me voy con la cabeza alta de saber que lo he dado todo".

Hay que recordar que el pasado día 1, la reina Letizia fue testigo de excepción en el pase del tenista a semifinales. Saludó entonces a todo el equipo y felicitó a Alcaraz en vestuarios.

Los reyes han sido los primeros pero no los únicos en felicitar a Alcaraz por esta Plata en sus primeros Juegos Olímpicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha lanzado un mensaje de felicitación para el campeón.