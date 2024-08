Terelu arremete contra sus compañeros por desvelar el sexo de su primer nieto: "No tienen derecho"

La hija de María Teresa Campos es tertuliana en De Viernes pero se ha convertido en protagonista de la última entrega tras los últimos acontecimientos familiares. A saber: su entrevista asegurando que hace "malabarismos" para sobrevivir, muy criticada; y la nueva ilusión de su sobrino, José María Almoguera, cuatro meses después de su separación de Paola Olmedo; y el sexo del primer hijo de Alejandra Rubio, un niño. Sobre esto, Terelu se ha mostrado muy molesta: "Me parece muy feo por parte de mis compañeros".

La futura abuela cree que esa información solo pertenecía a los padres (Alejandra Rubio y Carlo Costanzia): "No por exclusivas ni historias de esas, yo estoy segura que no la van a hacer, pero imagínate que uno de los miembros de la pareja no quiere saberlo. Nadie tenemos derecho a quitarle esa ilusión", ha dicho. "A mi hija no le ha hecho gracia que se haga un espectáculo de algo que pertenece a su intimidad". Y ha añadido: "No sé quién es el topo que lo ha filtrado, yo no y mi hermana tampoco. Me parece muy feo por parte de mis compañeros y así se lo he dicho a ellos. Me duele lo que digan determinadas personas porque las quiero".

"No estoy tiesa"

Terelu también ha respondido a todas las críticas que ha recibido esta semana tras su exclusiva en la revista Semana, donde desmintió que estuviera "arruinada" pero sí admitió que "hace malabarismos para vivir". Enfadada, ha explicado: "No estoy tiesa, estoy cansada de que me pongan de arruinada. Yo adquiero en un momento de mi vida una serie de compromisos con los que tengo que seguir cumpliendo". Y ha añadido: "Yo no tengo que dar explicaciones de todo. Hablo de malabarismos porque cuando apago un fuego, viene otro. No es más. Y algunos fuegos no son míos, pertenecen a un engranaje que hubo que establecer para que mi madre tuviera todas sus necesidades cubiertas. Más clara no puedo ser".

Irónica, ha comentado: "Las críticas a mi entrevista me parecen fenomenal porque me horrorizaría hacer una entrevista y que no interese a nadie". Pero ha apuntillado: "Se puede hablar de todo, pero no se puede engañar. Dicen que hago una exclusiva al mes... ¡ojalá!".