José María Almoguera olvida a Paola cuatro meses después de su separación: besos apasionados en plena calle con una nueva ilusión

Fue en marzo cuando el hijo de Carmen Borrego y Paola Olmedo anunciaron su separación a golpe de exclusiva. No habían cumplido su segundo aniversario de boda y su hijo, Marc, apenas tenía nueve meses. Durante semanas se habló de acercamientos e incluso de amagos de reconciliación, especialmente por parte de José María Almoguera, que calificaba a la argentina como "el amor de su vida". Este martes, sin embargo, el técnico audiovisual ha cerrado todas las puertas y ha dado la sorpresa con una nueva ilusión.

La revista Semana muestra las imágenes del sobrino de Terelu Campos besando apasionadamente a una joven de pelo castaño. Están en plena calle, no les importa quién les vea. La sonrisa de José María lo dice todo: está muy ilusionado. La pareja disfrutó de un plan sencillo: paseo, aperitivo y despedida por todo lo alto: "Hubo caricias y muchos, muchos besos", ha dicho Jorge Borrajo, director de la revista, en TardeAR.

Desde el programa han mostrado estas imágenes a Paola Olmedo, que ha intentado reconocer a la chica por sus tatuajes, sin éxito: "No lo sabía pero no me sorprende", ha dicho. La empresaria, que puso punto y final a su relación con Almoguera a pesar de las súplicas de él, asegura que ha pasado página y que no siente "ni frío ni calor" al verlo con otra.

José María vive ahora un momento agridulce, pues si bien disfruta de la ilusión de un nuevo amor, acaba de perder su trabajo. El viernes fue el último día de emisión de Así es la vida, el espacio en el que ejercía como técnico y en el que participaban como tertulianas su madre y su prima, Alejandra Rubio. La noticia supuso un jarro de agua fría para todos ellos, especialmente para Almoguera, que no quiere seguir los pasos de sus mediáticas familiares en eso de vender exclusivas. Padre de un niño pequeño, vive solo en una casa de alquiler en el centro de Madrid y no ha encontrado, que se sepa, un nuevo proyecto. Su madre, sin embargo, ya colabora en Vamos a ver y Alejandra participará en un homenaje a su abuela en Canal Sur.