Beatriz Cortázar charla con Viviana Corcuera, gran dama de la jet y viuda del inventor del pádel: "Luis Miguel jugaba de jovencito en mi casa"

Su historia bien merece una docuserie en cualquier plataforma televisiva. Reina de la belleza en Argentina en 1964 después se alzó con el título de Miss Latinoamérica convirtiéndose en la mujer más espectacular del momento. La corona le abrió muchas puertas y fue en uno de sus innumerables viajes donde conoció en México a su marido, Enrique Corcuera, el inventor del pádel. Con Viviana Corcuera hablamos de esos años dorados de la jet set internacional y del presente entre México y España. A sus ochenta años quedamos en un elegante piso de Madrid donde ha permanecido casi tres meses. Mientras la entrevisto, una de sus hijas se prepara para recibir a un grupo de amigas a comer. La víspera han estado viendo a Luis Miguel, un buen amigo de la familia con quien Viviana ha pasado tardes jugando al pádel en su casa de Acapulco. Guapa y con unos huesos envidiables, la 'reina de Acapulco' sigue siendo una top de mujer. Así da gusto.

¿Cuál es el vínculo que tiene con España?

VC: He estado invitada por mis hijos para pasar una temporada. Vivimos todos en México pero tengo muchísimos amigos aquí y por eso todos los años estamos unas semanas en Madrid, ciudad que me fascina y que además de bonita es super segura. Como decía Agustín Lara, "cuando vuelvas a Madrid tesoro mío…". Él se enamoró de Madrid y yo la siento igual.

¿Cuándo conoció España?

VC: Me casé en 1969 y pasamos la luna de miel en el hotel Ritz de Madrid ya que mi esposo tenía muchos parientes y amistades. Desde entonces me cautivó el cielo de esta ciudad. Mis orígenes son italianos pero nací en Argentina y luego me casé con un mexicano.

Tiene una historia de libro.

VC: Fui Miss Argentina y Miss Latinoamérica entre los años 1964 y 1968. Quedé cuarta en Miss Universo y segunda en La reina del Pacífico en Australia. Regresando de ese certamen viajé con unos amigos de mis padres a México. Recuerdo que nos alojamos en el hotel Hilton y como querían animarme localizaron a unos amigos. Uno de ellos era Enrique Corcuera al que citaron para cenar y escuchar a Los Panchos. Desde esa noche ya no nos separamos. Me presentó a toda su familia y amigos. Fue una historia muy bonita.

Los hombres mexicanos tienen fama de celosos.

VC: Mi marido no. Era estupendo. Tenía una cultura internacional porque había estudiado en Europa y era muy atractivo. Tenía 55 frente a mis 22 años pero me enamoré locamente de él. Recuerdo que jugábamos sin parar al tenis y a todo lo que tuviera raquetas. Eso le encantaba y más que yo lo disfrutara.

Y de ahí surgió el pádel…

VC: Siempre estaba dándole vueltas a la cabeza para ver cómo hacía una pista donde no se salieran las pelotas de tenis fuera. En el ingenio que teníamos en México llamó a un especialista para que le diseñara la idea que tenía de cerrar nuestra pista con paredes. En esa época tenía mucha amistad con el príncipe Alfonso de Hohenlohe (su madre era mexicana) y fue una tarde en nuestra casa de Acapulco cuando juntos pintamos las líneas de la pista. Y así nació todo. Super divertido. Mi esposo había estudiado en Inglaterra y siempre recordaba unos inviernos espantosos y heladores cuando tenía que salir a buscar la pelota y desde entonces soñaba con una pista cerrada. Así es como empezó todo.

¿En qué momento son conscientes de que acaban de inventar el pádel?

VC: En el año 1969 pusimos todas las paredes de cemento y sobre esa valla el alambrado. Se fue mejorando con los amigos que nos visitaban como Manolo Santana que venía mucho. O Henry Kissinger que pasaba las vacaciones en Acapulco cuando era secretario de Estado y no sabes la cantidad de anécdotas que nos contaba de sus viajes. Se levantaba tempranísimo, sobre las 8 de la mañana, y todos tenían que levantarse con unas resacas enormes porque habían estado de fiesta pero la juventud les permitía soportarlo y es que querían escuchar a Kissinger. Mi casa fue un centro de reunión de embajadores y diplomáticos. Pero fue cuando vinieron los argentinos y trajeron unas raquetas de madera con agujeros para que Enrique las probara cuando todo encajó. Las mejoramos con los años y hoy tenemos una gran compañía, COPA (Corcuera pádel) que fabrica las mejores raquetas del mundo.

Quedamos en que Acapulco fue el origen de todo.

VC: Efectivamente ahí surgió la primera pista. La segunda la creó Manuel Arango, el hermano de Plácido, y la suya fue en color azul. Aún existe. La mía no porque vendí esa casa cuando falleció mi marido y los nuevos dueños la tiraron porque no eran deportistas.

¿Pero su marido fue consciente de lo que había hecho?

VC: Si. Lo vivió mucho en sus viajes por Argentina y Latinoamérica. Murió en 1999 pero la que hay ahora con el pádel es realmente increíble. Yo sigo jugando con mis nietos y me encanta.

En España tuvimos un presidente de Gobierno, José María Aznar, que era un adicto al pádel.

VC: Sé que le hicieron una cancha en el palacio de Moncloa pero la realidad es que fue Santana quien lo trajo a España. Cuando venía a Acapulco le encantaba jugar y nos contó que iba a montar dos pistas en el club de Marbella y nos invitó a la entrega de los premios anuales de los torneos. Hay imágenes del príncipe Felipe, de los hijos de Julio Iglesias jugando… Cómo lo pasábamos de bien. Nuestros mejores amigos era la familia Soto Domecq que eran de Sotogrande y solíamos estar dos meses por Europa con ellos. Cuando murió su hija y el padre regresamos a Marbella con los barones Von Pantz. Tenían un castillo precioso en Marbella y jugábamos todas las tardes el golf.

Ha tenido la suerte de conocer la Marbella más elegante.

VC: Estuvimos viajando a Marbella durante veinte años hasta que falleció mi esposo. Lo pasábamos de fábula. Hoy mi vida es mi familia. Tengo tres hijos, mis nietos y en breve espero disfrutar de mis biznietos. En nuestra casa de Acapulco nueva hicimos otra cancha y jugamos todos.

Pues el cantante mexicano Luis Miguel parece que está echando muchas raíces en España por su amor con Paloma Cuevas.

VC: Luis Miguel jugaba de jovencito al pádel en mi casa de Acapulco. Tengo fotos con él y era adorable. No sabes el gusto que me da saber que ha encontrado una mujer como Paloma Cuevas que le hace tan feliz. Es el genio más grande del momento. Tiene la voz tan bonita y modulada que confieso me fascina. Su transformación se la debemos a Paloma porque ha encontrado a la mujer de su vida.

¿Y usted nunca quiso rehacer su vida?

VC: No. Estoy muy bien sola sin una pareja.

¿Y cuál es su secreto para seguir siendo una auténtica reina?

VC: Nunca he dejado de hacer deporte. Mi cuerpo es flexible y está acostumbrado a la actividad. Juego al golf, al pádel, al tenis. Y me encanta. El deporte es lo que te da agilidad para vivir.

España se ha puesto de moda entre los mexicanos que se instalan en nuestro país.

VC: En México tenemos un grave problema de inseguridad. Los mexicanos buscan en España y Madrid es la ciudad más segura que he conocido. El otro día me dejé una bolsa en la farmacia y me llamaron para entregármela. Eso se llama honestidad y la gente honesta es maravillosa por eso felicito a los españoles.

¿Hoy cuál es su paraíso?

VC: Por supuesto Acapulco.

¿Y su recuerdo imborrable?

VC: El nacimiento de mis tres hijos. Me acuerdo perfectamente de esos días. Mis hijos es lo mejor que tengo en la vida y estoy satisfecha de la educación que les he dado porque son unas personas íntegras, simpáticas y adorables conmigo.

¿La familia sigue siendo lo primero?

VC: Sin familia no hay nada. Es lo primero de todo. Mi hija está haciendo lo mismo con mis nietos fomentando la unión de todos.

¿Cómo está siendo el verano?

VC: Se ha terminado porque regreso a México y allí la verdad es que siempre es verano. Tienen un clima estupendo pero no reniego de mis orígenes argentinos donde viajo todos los años para ver a mi gente.

¿Qué opina de su presidente Miley?

VC: Me encanta. Ojalá pueda conseguir todos sus retos. Un hombre con esa preparación sólo surge una vez en cada siglo y mi deseo es que pueda mejorar el país económicamente.