Eva Longoria: "Votaré demócrata porque protegen los derechos de las mujeres y los seres humanos en general"

La actriz Eva Longoria (Corpus Christi, Texas; 15 de marzo de 1975) lo ha vuelto a hacer. La gala Global Gift volvió a ser el punto de arranque de las noches de verano en Marbella logrando más de 200.000 euros para mejorar la vida de los niños que más lo necesitan. Con su marido e hijo, la protagonista de Mujeres desperadas vive un momento especialmente dulce pero siempre siendo fiel a los principios solidarios que su madre se encargó de inculcarle desde niña.

Un año más vuelve con su gala en la que ya es la 12 edición. ¿Cómo se consigue?

EL: Llevamos quince años haciendo actos filantrópicos pero la gala de Marbella para mí es muy especial porque fue donde empezamos con la primera fundación y hoy por fin ya tenemos la Casa Ángeles y los fondos que hemos conseguido van para las terapias de esos pequeños. Pensar de dónde empezamos y dónde estamos para mí es un milagro aunque también fruto del trabajo y esfuerzo de tantas personas pero el origen viene del corazón de María Bravo.

En su caso lo lleva en el ADN porque desde niña su madre le inculcó la necesidad de ayudar a los demás y dedicar su tiempo a esos fines.

EL: Mi mamá, mis tías, mis hermanas… Mi madre siempre nos decía que teníamos que hacer voluntariados y por eso me he criado con la idea de que hay que ayudar a los demás. Antes de ser famosa ya era consciente que mi labor en la vida era dedicar mucho tiempo a los otros. Gracias a dios hoy tengo esta plataforma que me abre las puertas para dar a a conocer muchas asociaciones y conseguir esas metas que buscan.

Evidentemente la marca Eva Longoria puede ser la mejor llave maestra para abrir muchas puertas a la solidaridad.

EL: Ojalá. Me encantaría que eso fuera así porque mi idea es usar mi luz para enfocar las causas que necesitan ayuda o atención.

¿Alguien le ha dicho que no?

EL: ¿En mi vida en general? (risas). Ahora en serio, si alguien te dice que no es porque estás preguntando de manera equivocada o a la persona errónea.

Ya tiene una casa en Marbella. ¿Significa que la vamos a tener cada vez más tiempo en España?

EL: Cada día estoy más cerca de cumplir mi sueño que es vivir en Marbella todo el año. Me encantaría. De momento voy poco a poco. Ahora ruedo Tierra de Mujeres en Cataluña y grabo un documental de gastronomía española para la CNN. He pasado por el País Vasco, Galicia, Asturias, Madrid…. Me fascina el nivel de gastronomía de España, que está en el nivel top top top mundial.

¿Si le pregunto por su plato favorito?

EL: Soy muy básica porque me encanta el jamón y la tortilla española pero lo bueno de España es que hay una diversidad enorme según la comunidad que visites. Eso es de una riqueza brutal. Todo el mundo cree que España es jamón o paella pero hay muchísimo más.

¿Es verdad que disfruta siendo una ama de casa al más puro estilo convencional?

EL: Soy una ama de casa desesperada: en mi vida real estoy limpiando o cocinando, lavando ropa… La verdad es que disfruto mucho la casa.

¿Entonces no es una diva de Hollywood?

EL: Soy la diva de mi casa.

¿Le gustaría que su hijo se educara en España?

EL: Adoro la vida española y me encanta oírlo hablar en español, que es su primer idioma, hasta el punto que se pasa el día entero corrigiéndome. Suele sacar puntilla de todo lo que digo y es que su español ya es mejor que el mío.

¿Más hijos?

EL: Noooo, soy viejita ya para más hijos. Estoy feliz con mi niño y mis tres hijastros y no necesito más.

¿Se puede decir que Eva Longoria es una mujer que ha cumplido todos sus sueños?

EL: No, no. Pienso que aún tengo grandes éxitos por cumplir en la vida. Soy de las que pienso que lo mejor está por llegar y por eso te aseguro que tengo muchos sueños aún en la cabeza.

¿Cuál sería el principal?

EL: En este momento mi sueño es estar cerca de mi hijo, darle una buena formación, inculcarle la vida española y sus principios.

¿Los españoles somos generosos?

EL: Quieren ayudar y aprender, por eso se crean fundaciones y asociaciones. En Andalucía, en concreto en Marbella, es verdad que la gente es muy generosa y siempre se vuelcan en mi gala.

¿Qué le ha parecido la retirada de Biden de la campaña americana?

EL: Me enteré en Marbella cuando me llenaron el teléfono de mensajes. Voy a votar a los demócratas porque protegen los derechos de las mujeres y los seres humanos en general y me da igual quién esté en la cabecera del partido. Mi voto es azul porque los demócratas son los únicos que luchan por nuestros derechos. Amo a Joe Biden pero creo que vamos a poner una nueva energía en el partido y ojalá que sea una mujer. ¡Que vivan las mujeres!