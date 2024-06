La entrevista de Beatriz Cortázar a Joaquín Torres: "Soy un provocador porque digo lo que nadie se atreve"

Lleva un año que le gustaría no haber vivido pero es lo que le ha tocado. Aquejado de las secuelas físicas que aún tiene por el accidente de moto que sufrió, a Joaquín Torres hoy lo que le duele hasta el alma es la pérdida de su madre y la pena que sintió en estos últimos tiempos. No puede evitar las lágrimas cuando habla de ella y las penurias que le hizo pasar su hermano y eso que Joaquín ha puesto ya en orden muchos asuntos de familia y siempre con el apoyo incondicional de su marido Raúl Prieto, el gran amor de su vida. Torres me recibe en su piso de la calle Velázquez, rodeado por sus caniches y medio recostado en un enorme sofá de terciopelo en una casa que en breve dejarán para mudarse a otro más acorde a sus gustos pero que tampoco será la definitiva. El arquitecto está acostumbrado a cambiar de residencia y es que al fin y al cabo es el hombre que hace realidad las casas que todo el mundo sueña. La suya aún está por dibujar.

¿Cómo se encuentra?

J.T.: Ha sido el peor año de mi vida, pero ya estoy mucho mejor. Lo más duro sin duda alguna ha sido el luto de mi madre que no he podido pasarlo porque el dolor físico hasta me impedía llorar por ella, pero ahora reconozco que estoy bien, que la vida sigue y no hay más alternativa. Ha sido un año horrible, pero toca superarlo.

Supongo que hoy le duele más el corazón que la cadera.

Por supuesto el corazón. Lo emocional te deja unas secuelas que son muy difíciles de superar, aprendes a vivir con eso pero no lo superas. Ha sido todo muy duro pero he tenido a Raúl siempre a mi lado. En su día te comenté que hubo un momento en que necesitaba una distancia porque yo estaba amargado y me fui unos días precisamente para no enfadarme con él. Esa declaración se tradujo en una crisis de pareja que he desmentido hasta la saciedad porque no fue así. Hay que preguntarse quién sufre más si el enfermo o el acompañante. Te aseguro que el segundo papel es durísimo. Raúl no es un hombre de gran paciencia pero en esta ocasión la ha desarrollado.

"Sé que Raúl estaba que no podía más"

Aquella decisión fue la más inteligente, dado que la distancia sirvió para no estropear su relación ya que me confesó que no se soportaba a sí mismo.

Nunca me lo dijo, pero sé que Raúl estaba que no podía más. Sentirme una carga también es muy molesto. En mi caso era fácil porque tengo la custodia de mis hijos compartida con mi ex mujer. Los chicos viven en una casa y allí nos alternamos su madre y yo. En el último año es verdad que apenas me quedaba a dormir por una cuestión de comodidad para todos y por eso fue muy natural que yo me fuera unos días con mis hijos, dado que llevaba unos meses sin quedarme. Lo agradecieron mucho y a nosotros nos sirvió para bien y eso que a la semana ya estábamos otra vez juntos.

Joaquín Torres y su marido, Raúl Prieto

En público no para de decir lo enamorado que está de Raúl. ¿Ha descubierto una nueva persona a raíz de su accidente?

No. Siempre supe que Raúl era así. Me enamoré al empezar a trabajar en Sálvame y me separé de mi mujer. El tenía pareja por entonces y luché mucho por conseguirlo. En esta vida nunca he tenido nada fácil ya que siempre he tenido que luchar todo. Hoy me siento muy querido por Raúl y es verdad que hemos crecido y fortalecido la relación con lo que hemos vivido. El día de nuestra boda grité al mundo que estaba muy enamorado y que Raúl era el amor de mi vida. Hoy lo repito y ojalá entre los dos podamos construir una historia que dure para siempre, aunque como decía Antonio Gala, cuando uno está enamorado cree que el amor es eterno. Luego la vida determinará si es así. Mi pensamiento es un futuro siempre con Raúl. Lo primero que vamos a hacer es cambiarnos a una casa más pensada para los dos. Estará cerca de la plaza de los Delfines, tendremos un jardín muy agradable y serán 500 metros, pero será un intermedio ya que mi sueño es hacer mi casa con Raúl. Nos hace ilusión hacerla juntos y es el proyecto que hoy soñamos.

¿Dónde le gustaría que fuera su casa definitiva?

Queremos algo especial y diferente pero por supuesto en Madrid.

Conocer al amor de su vida es una suerte. Hay quien pasa por la vida sin sentir así.

Eso mismo le dije el otro día a Juan Antonio Pérez Simón cuando se quejaba amargamente de su final con Silvia Gómez Cuétara. Le aseguré que había personas que nunca habían sentido ese amor apasionado, que te desgarra y no sientes hacer el ridículo. Es algo maravilloso. Yo lo viví con 37 años y por eso sé de lo que hablo.

"Odiaba ser homosexual y había apostado por una relación que era imposible"

Se enamoró perdidamente y le echo valor rompiendo con lo que había sido su vida hasta entonces.

Mi ex mujer me planteó hasta haber aceptado seguir con nuestro matrimonio de cara a la sociedad, pero luego cada uno hacer su vida y proteger así a nuestros hijos, pero dije que bajo ningún concepto. Aunque la gente lo pensara, yo hasta entonces no vivía en una mentira. Odiaba ser homosexual y había apostado por una relación que era imposible pero nunca fue una mentira. Quise muchísimo a Mercedes, pero no había atracción física y sin esa atracción no hay amor.

Los hijos estamos preparados para enterrar a nuestros padres. En su caso le cuesta encajarlo.

Siempre creí que mi madre iba a morir después de mi padre y eso le hubiera permitido tener unos años de libertad. Fue una vida y un matrimonio muy duro con un hombre que nunca le permitió ser ella. Como mi padre lleva veinte años de diálisis estaba convencido de que le iba a sobrevivir. Soñaba con verla libre, que se fuera a vivir con su hija y nietos… pero no pudo ser.

El hecho de que su padre siga hoy vivo puede que sea una prueba de esta vida para intentar que tengan un acercamiento y le vea con otros ojos.

Yo no. Mis hermanos, sí; y les digo lo generosos que son, pero yo creo que mi padre no ha cambiado, sólo sus circunstancias. Si mantuviera su patrimonio saneado sería el monstruo que siempre fue. Hoy no puede porque depende de nosotros, de mí, y es un hombre abatido y entregado que pide perdón continuamente pero no acabo de creérmelo. Lo digo sin acritud, pero es que me cuesta creer que ha cambiado. Lo sé porque a la mínima vuelve a montar un número por cualquier cosa. Mi hermano Andrés vive con él y yo voy tres veces a la semana. Y sé que ni me gusta a mí ni le gusta a él estar conmigo. Lo notamos los dos.

¿Cómo está la situación con su hermano Julio con el que tienen varios procesos judiciales?

Nosotros ya perdimos todo lo que perdimos porque mi hermano lo ha hecho todo de una manera muy compleja, pero creo que habrá cosas que puedan solucionarse. Es una batalla de fondo. Mi hermano se llevó un dinero inmenso que cuantificamos entre 40 ó 50 millones de euros que soy consciente no vamos a recuperar nunca y por eso me niego a pasarme la vida luchando por algo que sé que no se va a conseguir. He hablado con los abogados para que sólo peleemos por lo seguro. Había tanto que aún con esta situación nuestros padres nos han dejado la vida resuelta a todos.

Entonces no dejó su hermano Julio a sus padres en la ruina?

Dije y reitero que Julio dejó a mis padres en la ruina. No tenían liquidez en sus cuentas y tenían las nóminas embargadas. Una vez que he saneado algunas cosas ya hay liquidez. Mucha gente se sorprendía de que hablara de ruina cuando vivían en una mansión. Pero la verdad es que no tenían para comer ni para pagar gastos, aunque había un patrimonio importante y de ahí que los activos fueran muy superiores a los pasivos.

Ha resultado ser un "monstruo" de la televisión ya que cada vez que habla se arma una buena.

Pues Raúl odia que salga. Es curioso porque él fue quien detectó esa facultad que tenía ante las cámaras y no paró hasta convencerme de que fuera a Sálvame y ahora le molesta muchísimo que acuda a los programas. Reconozco que me divierte la televisión, pero no me compensa por las broncas con Raúl. Soy provocador y digo lo que nadie se atreve porque me gusta no tener filtros.

Pero hoy tiene una demanda de Mar Flores por llamarla cortesana.

Estoy tranquilo porque yo lo dije en un contexto sin ninguna connotación sexual.

¿No piensa que debía ponerse un puntito en boca?

No. Soy como soy, por ejemplo, tengo mucho aprecio a Amancio Ortega pero eso no quita que me sienta libre para ser crítico sobre todo con Inditex. Tengo la libertad de decir lo que pienso y no sé si eso me hará pagar un peaje aunque te diré que mi estudio de arquitectura funciona solo.

¿No se le pueden asustar algunos posibles clientes?

Supongo que sí, pero te confieso que cuando trabajé con Luis García Cereceda el volumen de trabajo era una locura y ahora no quiero esa vida. Hoy prefiero elegir más y por eso en lugar de 120 arquitectos somos 60, que ya me parece mucho. Mi contratación más fuerte viene del exterior, casi un 70 por cien, sobre todo de países árabes y en Sudamérica. Ahora también estamos entrando en África, pero es otra escala de proyectos.

La casa de Mbappé de doce millones

¿Pasó a la historia lo del casoplón de los futbolistas?

No creas. Yo sigo haciendo proyectos como ahora a Edurne y De Gea.

¿Y la de Kylian Mbappé?

Ha comprado una casa que hice yo y sé que ha pagado un dineral cerca de doce millones.

¿De la tele quién le divierte?

Confieso que me agota ver siempre a los mismos en todas partes. Boris Izaguirre es muy brillante, pero me cansa verle tanto, como Alaska y su marido. Echo de menos gente que me sorprenda y no veo mucha tele ahora la verdad. Eso sí, me encanta Susanna Griso y Sonsoles Ónega. Me han llamado, pero no tiene sentido que yo vaya de tertuliano a un programa.

Tendría que tener un formato propio.

Me han propuesto hasta un "docureality" de mi vida y obra. Lo que pasa es que eso me ocupa mucho tiempo y yo lo que estoy es deseando volver a mi estudio de arquitectura ya que hace seis meses que lo tengo en stand by. Tengo el mejor socio del mundo, pero no estoy todavía para ponerme a crear. Estoy empezando a dibujar poco a poco, pero tengo que recuperar mi seguridad y acabar con mis miedos internos, así como dejar la medicación.