Muere la esposa del empresario multimillonario Pérez Simón: llevaban diez años separados (no divorciados)

Ha fallecido en México, la esposa del multimillonario empresario Juan Antonio Pérez Simón, Josefina Carrera, con quien tuvo una única hija y dos nietos. En los últimos tiempos la salud de Josefina había empeorado y fue el pasado martes cuando tristemente no pudo seguir luchando por su vida.

A pesar de que en la última década, el matrimonio estaba separado, que no divorciado, la relación entre Pérez Simón y su mujer siempre fue de una cordialidad absoluta, como confirman sus allegados. Que el empresario haya tenido como pareja durante más de 10 años a su ex Silvia Gómez de Cuétara, no impidió que el matrimonio siguiera junto en aquellos momentos y ocasiones que consideraron oportunos.

Josefina fue realmente la gran impulsora de la colección de arte que hoy posee Pérez Simón, y que está considerada como una de las mejores colecciones privadas del mundo. Fue una auténtica amante de la pintura y quien más entendía, una mujer con una educación exquisita, que supo encajar con discreción e inteligencia la separación matrimonial tras más de 40 años de unión, pero no repercutió ni en las empresas ni en las inversiones que la pareja siempre tuvo de común acuerdo.

Su única hija, María José Pérez Simón, les convirtió en abuelos de sus nietos Jorge y María José, sin duda, la gran alegría de una familia que hoy llora su pérdida. El empresario de origen asturiano que todos los veranos aprovecha para pasar una larga estancia en su casa de Asturias se encuentra en México para despedir a su mujer y rodearse de todos sus seres queridos en estos tristes momentos.

Hay que recordar que Josefina era la hija de los fundadores del hotel Kaype de Llanes y de ahí el enorme vínculo que mantenían con el Principado de Asturias.