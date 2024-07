Carla Bruni derrite a Nicolás Sarkozy en Madrid: así fue el concierto de la ex primera dama francesa

Carla Bruni cuando canta acaricia los temas y los envuelve en un aroma de mujer sensual, capaz de derretir al más curtido de sus fans. Anoche lo demostró en el concierto que ofreció con motivo de los Veranos de la Villa en el patio del cuartel del Conde Duque. Un concierto acústico con un repaso por sus canciones más célebres y su particular homenaje a algunos de sus mitos, como Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes o el grupo ABBA.

El guiño español lo cantó con aquel Por qué te vas que popularizó Jeanette (firmado por José Luis Perales) y que la italiana hizo propio con su estilo puramente aterciopelado. Bruni baila a sus 56 espléndidos años como si maullara y domina el escenario como la modelo que fue y que triunfa en cualquier pasarela. Posee una voz con una personalidad que solo invita a cerrar los ojos y escuchar.

Carla Bruni en su concierto de Madrid

Así estaban muchos de los asistentes, pero no su marido, el ex presidente de Francia, que no paró de aplaudir cada tema de su mujer. Llegó y lo primero que hizo nada más ocupar su localidad fue darse la vuelta y saludar a todo el mundo. La verdad es que simpático es un rato. Luego ya solo tuvo ojos para la ex primera dama de Francia que estuvo simplemente encantadora. Muchos guiños a Madrid, a España, y al público, al que enamoró nada más aparecer. Lo reconquistó cuando cogió la guitarra y cantó su tema más aplaudido Quelqu'un m'a dit y lo animó y levantó de las butacas cuando hizo su particular homenaje a los Rolling Stones versionando otra de sus canciones. Sarkozy no cabía en sí de gozo. Ni los Juegos Olímpicos de París ni nada que se le pareciera le iba a separar de su mujer en su dulce noche madrileña que juntos se dispusieron a disfrutar. La víspera, Bruni había actuado en Barcelona pero en Madrid remató una gira que no llena estadios, pero deja un agradable sensación en la piel que ojalá durara mucho tiempo.