Carmen Borrego se pronuncia sobre la nueva ilusión de su hijo (con dardo incluido a su ex): "No le hago gracia a ella"

Carmen Borrego se ha pronunciado sobre la portada que su hijo protagoniza este miércoles junto a una misteriosa mujer. La revista Semana ha publicado unas fotografías de José María Almoguera dándose unos cuantos besos el pasado sábado, a plena luz del día y en plena calle. Han pasado solo cuatro meses desde que anunciara su separación de Paola Olmedo, y aunque él no se ha pronunciado sobre este asunto, desde Vamos a ver han contado que se trata solo de algo casual, "un lío de una noche".

La hermana de Terelu Campos vio las imágenes en la tarde de este martes y, aunque prefirió no opinar, desde TardeAR informaron que la notaron impactada. Este miércoles, no obstante, ha defendido que su hijo se divierta, sea cual sea la relación que mantenga con esta joven anónima. Las imágenes fueron tomadas el pasado sábado y en ellas aparecen muy cariñosos. "De joven, si me liaba con un tío, iba de la mano con él", ha aclarado Borrego. Y ha añadido: "No podemos ver a una pareja joven dándose un beso y que se casen".

Eso sí, a la hija de María Teresa Campos le preocupa la exposición de José María. "Me preocupo por él porque es muy difícil rehacer su vida si estás en las revistas", ha señalado, confirmando que sigue sin tener ningún tipo de contacto con él. "Yo no sé si mi hijo se va a acercar a mí o no por este motivo. Yo estoy abierta a tener siempre a mí hijo junto a mí, y si no que sepa que estoy aquí para ayudarle. Y ese va a ser mi mensaje hacia él", ha dicho.

En cuanto a la incendiaria exclusiva en la que Paola y José María cargaron contra ella, ha reconocido que desconoce quién fue la cabeza pensante, aunque una cosa sí tiene clara: Paola no la quiere ver ni en pintura. "No es cuestión de que me haga gracia o no (Paola), yo no le hago gracia a ella", ha apuntado, tajante, y sin querer profundizar más en este asunto. "El que tiene que tener una relación conmigo es mi hijo, y el que lo ha decidido (poner distancia) es él. Echar toda la caquita sobre Paola…", ha apuntado, insistente: "El responsable de no tener una relación conmigo siempre será él".

No está claro qué ocurre en el corazón de José María, pero, sea como sea, no todo es de color de rosa en su vida, ya que acaba de perder su trabajo. El viernes fue el último día de emisión de Así es la vida, el espacio en el que ejercía como técnico y en el que participaban como tertulianas su madre y su prima, Alejandra Rubio. La noticia supuso un jarro de agua fría para él, menos dado a vender exclusivas que su madre, su tía o su prima, si bien ha comerciado con su vida, como cuando vendió su boda, su separación y sobre todo la demoledora entrevista contra su madre.

El joven vive solo en una casa de alquiler en el centro de Madrid y debe hacerse cargo de su hijo Marc. El joven no ha encontrado, que se sepa, un nuevo proyecto. Su madre, sin embargo, ya colabora en Vamos a ver y Alejandra participará en septiembre en un homenaje a su abuela en Canal Sur, aunque prevé dar un giro profesional a su vida y centrarlo en su faceta como creadora de contenido.